Pokémon : Une vidéo nostalgique lance le 25e anniversaire et... tease du Katy Perry

En 1996, les monstres de poche ont débarqué dans les Game Boy japonais et tout a changé. 2021 marquant les 25 ans de la sortie de Pocket Monsters Vert et Pocket Monsters Rouge, The Pokémon Company a évidemment l'intention de marquer le coup. Et les célébrations viennent officiellement d'être lancées.

À voir aussi : TRIVIA : Quand SEGA commercialisait des jeux et console Pokémon

The Pokémon Company International (TPC) vient de lancer officiellement les festivités organisées en 2021 pour fêter les 25 ans de Pokémon. À cette occasion, le groupe japonais a diffusé une vidéo bourrée de références à tout ce qui fait Pokémon depuis bientôt 25 ans : jeux vidéo, anime, produits dérivés, etc.

Et si ce clip a de quoi donner le sourire aux fans de Pikachu et compagnie, elle se termine sur ce qui semble être le teasing d'une chanson à la gloire des Pokémon chantée par l'artiste américaine Katy Perry. Et à en croire The Pokémon Company, Katy Perry ne sera pas la seule célébrité à chanter pour Carapuce, Ronflex et les autres. En effet, TPC a annoncé la mise en place d'un partenariat avec Universal Music Group (UMG) dans le cadre de cet anniversaire.

Sa-fra-ni-a girl ♫

Ce partenariat, appelé P25, correspond à une "vaste campagne musicale qui durera toute l'année." D'après TPC et UMG, des "stars montantes et des artistes internationaux reconnus" y prendront part. Mis à part le teasing de la participation de Katy Perry à cette campagne, aucune information précise n'a été communiquée au sujet de cette dernière.

Bien évidemment, TPC ne va pas fêter les 25 ans de sa poule aux oeufs d'or uniquement avec des chansons. La société japonaise a également indiqué que P25 sera accompagné "d'une série d'évènements dédiés aux fans et en l'honneur des 25 ans de Pokémon : jeux vidéo, applis mobiles, dessins animés, articles de la marque, et plus encore." Mais là encore rien ne précise pour le moment ce que cela implique.

La vidéo ci-dessus n'est donc qu'un apéritif. Il semble en tout cas plus que probable que TPC et Nintendo commercialiseront de nouveaux produits dans le cadre de cet anniversaire. Maintenant que Katy Perry est impliquée, on sait en tout cas que chez Gameblog, Plume va suivre les choses de près.

Qu'attendez-vous de la célébration des 25 ans de Pokémon ? À quelles annonces vous attendez-vous ? Quelles annonces souhaitez-vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.