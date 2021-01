Star Wars : Un nouveau jeu annoncé par... Ubisoft, premières infos

Le contrat d'exclusivité liant la licence Star Wars à Electronic Arts devait normalement prendre fin en 2023. Les différentes polémiques et autres jeux annulés depuis la signature de ce contrat en 2013 ont visiblement incité Lucasfilm à ne pas attendre la fin de ce dernier pour préparer l'avenir.

Le scoop du jour a été obtenu par le site américain Wired. Ce dernier vient en effet de révéler la mise en chantier récente d'un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert chez Ubisoft. Ce jeu est le premier jeu Star Wars à ne pas être développé par Electronic Arts depuis que Disney a racheté Lucasfilm en 2012.

D'après les informations obtenues par Wired, ce Star Wars made in Ubisoft en est au tout début de son développement. Le projet est mené par Ubisoft Massive (The Division 2) et le studio suédois recrute actuellement des personnes destinées à étoffer son équipe de développpement.

Parmi les quelques détails communiqués par Ubisoft et Lucasfilm se trouvent le nom du directeur de la création de ce nouveau jeu ainsi que le moteur utilisé par ce dernier. L'article de Wired révèle que le poste tout juste évoqué a été confié à Julian Gerighty, le réalisateur de The Division 2. Et pour ce qui est du moteur, ce Star Wars Ubisoft tournera à l'aide du moteur Snowdrop (The Division 2, Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, etc.).

Beaucoup de questions il reste

Pour ce qui est du type de jeu concerné ou de ses spécificités, rien n'a indiqué mis à part le fait qu'il s'agit d'un jeu en monde ouvert. Dans une déclaration relayée par Wired, Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft se contente juste d'affirmer qu'ils désirent "créer une aventure Star Wars originale et différente de tout ce qui a pu être fait par le passé."

À noter au passage que si cette annonce marque évidemment la fin de l'accord d'exclusivité liant EA à Lucasfilm, l'éditeur américain pourra continuer de proposer des jeux vidéo Star Wars. Sean Shoptaw, vice président sénior en charge des Global Games and Interactive Experiences chez Disney, a en effet indiqué à Wired :

EA a été et va à l'avenir continuer d'être pour nous un partenaire à la fois véritablement stratégique et important. Nous avions simplement l'impression qu'il y avait de la place pour d'autres. Si Electronic Arts n'est pas blacklisté, cette remarque sonne malgré tout comme une sorte de désaveu. Pour en revenir au jeu Star Wars d'Ubisoft, aucune indication quant à sa date de sortie ou ses plates-formes n'a pour l'instant été communiquée. Ubisoft oblige, cette nouvelle adaptation sera très certainement multi plates-formes.

