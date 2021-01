CES 2021 : ASUS y dévoile son nouveau Strix Scar 17 avec dalle 360 Hz

Non on ne va pas vous parler du fusil d'assaut SCAR 17 de la FN Herstal mais bel et bien d'un PC portant le même nom et qu'Asus a dévoilé lors de la conférence du CES 2021. Avec tenez-vous bien, car il a une fréquence de 360 Hz pour son écran.

À voir aussi : CES 2021 : Razer dévoile le concept de Project Brooklyn, un siège gaming immersif

Toujours plus haut toujours plus fort. Le SCAR 17 est l'occasion d'embarquer coté CPU les nouvelles puces AMD Ryzen de nouvelle génération ainsi que des GPU RTX 30 format portable. On devrait donc être sur une très bonne puissance de frappe pour faire tourner les AAA dans les meilleures conditions. D'autant que vous pourrez compter jusqu'à 64 Go de RAM DDR4.

Une fluidité totale

La communication de ce nouveau laptop a surtout été faite autours de sa dalle IPS Full H avec une fréquence de rafraichissement à 360 Hz / 3 ms pour une fluidité totale. Forcément c'est un modèle particulièrement adapté pour l'eSport et ceux qui sont à la recherche d'une fluidité absolue. L'écran est disponible au format 17,3 pouces.

Il existe aussi toutefois un SCAR 15 qui comme vous pouvez vous en douter est le même modèle mais en 15 pouces avec une fréquence un poil inférieure mais tout de même assez hors norme avec 300Hz.

Quelques options

Pour les joueurs plus occasionnels, une dalle WQHD (1440p) 165 Hz / 3 ms sera aussi disponible. Le tout proposera jusqu'à 2 To de SSD (via 2 barrettes M.2) . Pour la connectivité, le Wi-Fi 6 sera bien présent pour une meilleure latence.

Le ROG Strix SCAR 17 sera disponible en février prochain à partir de 1899 euros pour sa version 17 pouces et 1799 pour son 15 pouces.