GTA 5 : Deux des acteurs du jeu jouent en vrai une scène rendue célèbre par un mème

Les personnes qui fréquentent régulièrement les réseaux sociaux sont très certainement tombées à un moment ou à un autre sur une vidéo parodiant, à l'aide de divers personnages célèbres, une célèbre scène de Grand Theft Auto V dans laquelle Lamar se paie la tête de Franklin. Histoire de boucler la boucle, les principaux intéressés ont décidé de prendre part à la fête.

Dans Grand Theft Auto V, une courte scène dans laquelle Lamar insulte copieusement Franklin parce que ce dernier a refusé qu'il vienne chez lui, a au fil du temps acquis une grande popularité sur Internet. Et au cours de ces dernières semaines nombre d'internautes se sont mis à remplacer le personnage de Lamar par divers personnages de jeux vidéo, films, etc.

Histoire de rebondir sur ce buzz, la chaîne YouTube PlayStation Haven s'est allouée les services des comédiens qui ont prêté leurs voix et leurs gestes à Lamar (Slink Johnson) et Franklin (Shawn Fonteno) afin qu'ils recréent cette scène le plus fidèlement possible à Los Angeles. Et pour bien faire les choses, ils ont été jusqu'à trouver un décor ressemblant à celui vu dans l'extrait du jeu. Nous vous proposons de découvrir le résultat dans la vidéo ci-dessus. Il faut bien admettre que la chose est à la fois réussie et amusante.

Plus vrais que nature

Afin de vous permettre de mieux comprendre le pourquoi du comment, vous pouvez également retrouver ci-dessus la scène originale de GTA V qui a inspiré ce mème ainsi qu'un exemple de mème (qui a beaucoup amusé votre serviteur). Cette situation constitue en tout cas une énième preuve de l'immense popularité dont continue de jouir plus de sept ans après sa sortie sur PS3 et Xbox 360.

Ce n'est par ailleurs pas la première fois qu'un vidéaste fait appel à un comédien de GTA 5 pour créer une vidéo inspirée par la célèbre série de jeux en monde ouvert. En 2016, nous avions partagé avec vous une vidéo dans laquelle Steven Ogg reprenait son personnage de Trevor.

Pour rappel, les mésaventures de Franklin, Trevor et Michael auront le droit à un portage sur PS5 et Xbox Series X|S plus tard cette année.

Que pensez-vous de cette vidéo et du mème associé ? Estimez-vous que les comédiens des GTA sont reconnus à leur juste valeur ?