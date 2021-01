Les Rendez-vous du Jeu vidéo s'annoncent à la Bibliothèque Nationale de France

Si malheureusement la culture n'apparaît pas indispensable à notre beau pays, cela ne veut pas dire qu'elle doit mourir dans son coin, sans interaction avec le public. Une initiative concernant notre divertissement favori a été annoncée par la BnF. Démarrage dans une semaine.

La Bibliothèque Nationale de France proposera du 19 janvier au 4 mai prochains une série de rencontres autour des loisirs interactifs numériques. Ces Rendez-vous du Jeu Vidéo comporteront trois conférences et deux play-conférences, durant lesquelles les intervenants joueront en commentant. La situation sanitaire d'exception obligera ces événements à se tenir en ligne uniquement.

Ca commence bientôt

La première séance, intitulée "De Wonder Boy à Streets of Rage 4" aura lieu le mardi 19 janvier 2021 de 15h00 à 17h00. Animée par la très passionnée Marine Macq, elle aura pour invités deux membres du studio LizardCube : le tout aussi passionné, talentueux et sympathique directeur artistique Ben Fiquet et le Background Supervisor Julien Nguyen-You.

Entrez dans les coulisses de la conception de Wonder Boy : Dragon's Trap et Streets of Rage 4 ! Cette séance s'accompagne d'une session de « digital painting live » ; elle propose aussi un focus sur le département artistique du studio Lizardcube et montre comment renouveler des classiques du jeu vidéo japonais tout en restant fidèle à leur esprit original.

Pour suivre cet événement en direct, il faudra se rendre sur la chaîne YouTube de la BnF, sur sa page Facebook, ou à cette adresse.

Les autres rendez-vous prévus sont :