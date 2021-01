Trails of Cold Steel IV revient au printemps en occident, oui mais... sur Switch

La série Legend of Heroes et ses nombreuses déclinaisons a beau faire les beaux jours des apprenti-cadets depuis sa scission avec Dragon Slayer en 1989, elle reste malgré son succès un créneau de niche, qui bénéficie tout de même d'une localisation désormais actée. Mais au vu du planning de sortie quelque peu alambiqué, ne vaut-il mieux pas rester entre vrais ?

C'est que l'éditeur NIS America ne nous facilite pas la tâche : alors que la série souffre depuis bien longtemps d'un décalage temporel qui sépare les sorties nippones et occidentales de deux bonnes années calendaires, il faut désormais composer avec les différents supports, à commencer par la très transportable Switch.

On attend le dégel

Disponible depuis le 27 octobre dernier sur PlayStation 4 en Europe et attendu pour le 18 mars prochain sur Switch au Japon, c'est le 9 avril 2021 que The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV -The End of Saga- arrivera sur la dernière console de Nintendo dans la langue de Shakespeare, comme aimait le chanter Aznavour :

Heroes must unite! Trails of Cold Steel IV is coming to Nintendo Switch on April 9, 2021! #TrailsofColdSteelIV pic.twitter.com/K1FfRFzmE6 - NISAmerica (@NISAmerica) January 12, 2021

Rappelons à toutes fins utiles que ce quatrième épisode viendra comme son nom l'indique refermer la parenthèse Trails of Cold Steel, avant que les joueurs occidentaux ne puissent d'ici quelques années découvrir Hajimari no Kiseki, le futur de la saga.

D'ici, là, le développeur Nihon Falcom ira piocher dans le passé de la saga, en ressuscitant Zero et Ao no Kiseki, tous deux prévus pour l'été 2021 sur la même Switch, mais au Japon. Ah mais on vous avait dit qu'il fallait suivre, hein !