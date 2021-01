CES 20201 : Razer vous envoie dans le futur avec Project Hazel, son masque anti-COVID

Il s'est passé un truc qui a chamboulé nos vies en 2020 et qui va sans doute continuer en 2021. Razer a décidé de faire quelque chose pour lutter contre le COVID, mais avec la classe d'un personnage de Cyberpunk. Si vous aviez toujours rêvé d'entrer dans le futur, voici sans doute le masque filtrant le plus classe du moment.

La première chose qui vient à l'esprit avec ce masque baptisé Project Hazel, c'est qu'on commence vraiment à ressembler à des personnages de séries d'anticipation. La faute à l'immanquable système Chroma qui sera de la partie, pour éclairer la circonférence des cercles latéraux. Ces derniers seront évidement équipés de filtres, mais aussi, et c'est plus étonnant de haut parleurs pour amplifier le son de votre voix (qui a dit qu'il allait ajouter une modification de voix façon Vador ?).

Ce n'est pas qu'un gadget, car le masque sera certifié N95. C'est à dire qu'il est plus efficace qu'un masque chirurgical classique puisqu'étanche et avec une filtration inspiratoire également. En France, cela correspond à la norme FFP2 qui non seulement protège les autres de vos émissions, mais vous protège également vous lorsque vous inspirez.

Le concept de smart mask du projet Hazel se veut fonctionnel, mais confortable et utile pour interagir avec le monde, tout en conservant une esthétique sociable

Transparent afin qu'on puisse saisir vos expressions, il devrait également éviter la buée avec un système de régulation de température. Certaines pièces d'usure sont remplaçables et le masque se stérilise et se recharge pour une nouvelle journée d'utilisation dans sa boîte spéciale équipée de lampes à UV.



Pour le moment, aucun prix n'a encore été communiqué, mais Razer fait assurément le buzz au CES 2021.



Avez vous l'intention de vous intéresser à ce type de masque ? Pensez vous que ce n'est qu'un gadget pas forcément utile ? Faites le nous savoir dans les commentaires et respectez les gestes barrière !