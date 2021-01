TOHU révèle sa date de sortie imminente en vidéo

Attendu pour la fin de l'année 2020, le fort mignon TOHU, a dû, comme un autre jeu du catalogue de The Irregular Corporation, The Good Life, pour ne pas le citer, se résoudre à glisser en 2021. Bonne nouvelle cependant, ce petit jeu d'aventure découvert en septembre dernier est pour très bientôt.

TOHU sera disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Stadia le 28 janvier prochain. En précommande sur l'eShop et le Microsoft Store, il coûtera le prix tout doux de 12,99 euros - une réduction de 10% s'applique jusqu'au 4 février. La question est : pourquoi vous parler de ce jeu d'aventure indépendant dans lequel on incarnera une petite fille capable de se transformer en Cubus, un gigantesque robot, lorsqu'il faut un peu de force ? D'abord parce qu'on en a envie. Ensuite, parce qu'il a l'air d'avoir plein d'qualités.

TOHU quoque, mi fili

Vous aurez d'abord remarqué son style, entièrement dessiné à la main et charmant ; son univers, aussi, qui vous verra vous balader dans un monde de planètes-poissons remplies de créatures bizarroïdes ; sa bande-son, que l'on doit à Christopher Larkin, remarqué pour son boulot impeccable sur Hollow Knight. Et puis un point and click qui détend et fait travailler un peu les méninges endormis par les confinements et autres couvre-feux, normalement, ça ne se refuse pas. Enfin, on verra avec le test. Mais on y croit.