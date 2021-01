Full Throttle : Le script d'un long-métrage partagé par le réalisateur du film Warcraft

La pandémie aura eu des conséquences assez surprenantes chez les personnes un tantinet créatives. Nous ne parlons pas ici des vidéastes nous abreuvant de saynètes humoristiques ou de concerts, mais d'une adaptation rêvée et écrite.

Duncan Jones a partagé avec le monde entier le script d'une adaptation cinématographique de Full Throttle. Grand fan du jeu de Tim Schafer paru chez LucasArts en 1999, le réalisateur du film Warcraft, dont le célèbre père a beaucoup fait parler ces derniers jours (cela fait 5 ans qu'il nous a quittés), explique avoir ressenti un choc au visionnage ce clip il y a 10 mois.

Cette réinterprétation modernisée des aventures du sympathique biker Ben lui a donné de l'inspiration pour une écriture en parallèle de ses projets en cours. Comme il l'explique sur Twitter, il s'est attelé à la rédaction de ce script parce qu'il n'arrivait pas avancer sur un autre. Le confinement lui a donné le temps et l'envie de concrétiser. La fidélité est au rendez-vous.

Et comme vous vous en doutez, le fait d'avoir offert cela à Twitter a attiré l'attention, recherchée, du patron de Double Fine.

I did wish hard for this year to be better than last year, but did not expect @ManMadeMoon to spontaneously bang out a complete script for a Full Throttle movie! https://t.co/KrCZZRPj86