Cyber Shadow : Le Ninja Gaiden-like dévoile un trailer bien rythmé avant sa sortie

Après le carton répété d'un certain Shovel Knight et de ses nombreux acolytes, le studio Yacht Club se sait attendu au tournant, et c'est avec le très référencé Cyber Shadow que les californiens espèrent une nouvelle fois peser sur le secteur du jeu néo-rétro.

Et parce que l'aventure pixelisée aux faux airs de Ninja Gaiden a été pour la première fois teasée il y a près de deux ans, Yacht Club tient à nous rappeler l'arrivée imminente de l'ombre cybernétique, et dévoile ainsi une bande-annonce ô combien skillée, dans laquelle notre ninja esquive avec grâce et surtout un sens du timing bien à lui tous les pièges qui se dressent sur son chemin.

Au vu des nombreux environnements, ennemis, phases de gameplay, patterns et autres trouvailles visuelles, espérons que l'aventure de Shadow nous fasse un peu plus rêver que lors de notre premier contact au coeur de l'E3...

Cyber Shadow et sa palette de coups sont attendus pour le 26 janvier 2021 sur PC, PS4, Switch et Xbox One.