CES 2021 : Intel promet de futurs processeurs pour contrer les AMD Ryzen 5000

La guerre entre AMD et Intel fait rage depuis des années, mais depuis 2020 on peut clairement dire que les rouges ont frappé très fort avec les Ryzen 5000. Évidemment, Intel est loin d'abandonner le combat.

Intel souhaite riposter au plus vite avec ses processeurs Rocket Lake-S et pour cette raison, ils n'ont pas hésité à annoncer jusqu'à 19% d'IPC (Instructions per cycle) en plus entre l'actuel Intel Core i9-10900K et le futur Core i9-11900K (voir dans notre galerie ci-dessous) qui doit venir prendre sa place sur le haut de gamme.

Par contre ceux qui attendent la gravure en 10nm pour les PC de bureau vont être évidemment un poil déçus puisque les Rocket Lake-S n'en bénéficient pas. On se contentera donc une nouvelle fois d'une gravure en 14 nm. Le moins que l'on puisse dire c'est que cela aura été rentabilisé jusqu'au bout du bout.

La nouveauté de cette année se fera au niveau des coeurs Cypress Cove qui sont au nombre de 8. Bref, de quoi venir talonner ou dépasser AMD avec ses Ryzen 5000. La sortie est programmée pour le début de l'année 2021.