The Last of Us : Un nouvel easter egg trouvé au tout début du jeu, la vidéo

Alors qu'Alix nous fait régulièrement part de ses découvertes hallucinées sur The Last of Us Part II (chacun son rythme, ne le jugez pas), d'autres continuent d'explorer les moindres recoins du premier opus. À raison, puisque l'aventure de 2013 continue de nous révéler un à un ses secrets...

Et pour le coup, il sera bien facile d'expérimenter par vous-mêmes la curieuse (et spécifique) trouvaille ici illustrée par le speedrunner Anthony Caliber, spécialiste de The Last of Us, qu'il attribue à un certain Joy2001, un utilisateur de Discord.

You are the one, formique

Comme vous pouvez le découvrir dans notre lecteur ci-dessus, l'easter egg (que certains auraient déjà découvert selon les dires de l'intéressé) se trouve au tout début du jeu, alors que l'on incarne Sarah, la fille de Joel, réveillée par Tommy alors qu'une pandémie prémonitoire se jette sur cette curieuse espèce que l'on appelle homo sapiens.

Anthony Caliber commence par nous rappeler la route "traditionnelle", qui consiste à se rendre dans la chambre du paternel pour y découvrir via un bon vieux duplex la catastrophe qui s'annonce non loin de là, mais le déclenchement de cet oeuf de Pâques nécessite au contraire de passer devant la porte sans s'arrêter, pour immédiatement descendre les escaliers, et valider un checkpoint. Notre speedrunner en profite pour préciser que l'astuce ne fonctionne peut-être pas en choisissant la difficulté Grounded, qui modifie certains checkpoints du jeu.

Après un retour au menu principal et un chargement de fichier, il faut donc remonter lesdits escaliers, et ensuite pénétrer dans l'antre de Joel pour découvrir que la télévision, qui affiche normalement une image brouillée, dévoile cette fois une... fourmi, infectée par le cordyceps, le bien vilain champignon parasite responsable de la célèbre infection. Ce qui étonne le plus le père Caliber, c'est bien le caractère extrêmement spécifique de la manipulation à effecteur pour déclencher cette curieuse trouvaille...

Connaissiez-vous cet easter egg formique ? The Last of Us recelle-t-il encore bon nombre de secrets ? Le cordyceps se cuisine-t-il à la bordelaise ? Faites-nous part de vos avis pandémiques dans les commentaires ci-dessous.