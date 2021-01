Twitch : Record de spectateurs en simultané explosé par un streameur espagnol de Fortnite

S'il en est qui s'interrogent sur la longévité de Fortnite, il semble clair qu'il leur faudra encore patienter avant de voir le phénomène s'essouffler. Il y a quelques heures, il n'y a jamais eu autant de viewers pour en découvrir une skin.

Durant la nuit du lundi 11 au mardi 12 janvier 2021, le streameur espagnol David Cánovas Martínez, plus connu sous le pseudonyme de TheGrefg, a pulvérisé le record de spectateurs en simultané, en atteignant, durant les 4h17 de son dernier live, un pic d'audience de 2.468.668 personnes. Il s'agit d'un record pour un joueur - et c'est lui qui le détenait depuis décembre dernier, il battait celui d'un certain Tyler "Ninja" Blevins. Et cela assoit la suprématie de Fortnite, dont le Device Event du 15 juin 2020 avait attiré 2.331.987 personnes, bien plus que la finale des Worlds de 2019 et ses 1.782.765 paires d'yeux.

¡Vamos!@TheGrefg now holds the record for most concurrent viewers ever on Twitch. pic.twitter.com/26VceVSJyS - Twitch (@Twitch) January 11, 2021

¡Vamos! TheGrefg détient maintenant le record du plus grand nombre de spectateurs en simultané sur Twitch.

La raison d'un tel engouement ? Le bel hidalgo (si l'on utilise encore cette expression aujourd'hui) présentait hier sa skin Fortnite, un événement dont il a assuré la promotion de façon muy caliente et qui aura donc su susciter un buzz certain sur la Toile, le nombre de spectateurs uniques étant de 5.102.764 et la moyenne de 967.428, et celui des abonnés ayant grimpé de 521.624.

Le nouvel avatar, qui a déchainé les passion et fait enter TheGrefg dans l'Histoire, sera disponible ce dimanche 17 janvier à 1h00 du matin. Ce jongleur dansant avec une manette devrait coûter en 2.000 et 3.000 V-Bucks.

Fortnite est jouable sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.