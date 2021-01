CES 2021 : Plusieurs dates de sortie PS5 précisées, Pragmata repoussé à 2023

Le coup d'envoi du Consumer Electronics Show a été donné. PlayStation était présent lors de la conférence virtuelle de Sony. Et s'il n'y a pas eu d'annonce fracassante, on a pu apercevoir certaines fenêtres de lancement.

À voir aussi : PS5 : Naughty Dog déjà sur (au moins) un nouveau jeu ? Des CV le confirment

C'est à Jim Ryan, seul, sur un fond noir, qu'est revenu l'instant PlayStation du CES 2021. Le président de la division Jeux Vidéo de Sony a pris une poignée de minutes pour parler du succès de la marque. Une fois encore, il a a martelé que le lancement de la PS5 était le meilleur d'une console de tous les temps, sans donner de chiffres.

Il a rappelé la création du label PlayStation Studios et la qualité des jeux de lancement de la PS5, puis l'arrivée au cinéma d'un film Uncharted et d'une adaptation de The Last of Us au format série télévisée sur HBO. Rien de foufou ? Il y avait quand même quelques infos.

Athia vaut mieux que 2...022

La prise de parole de Ryan terminée, une bande-annonce a conclu la parenthèse PlayStation. Un medley de projets parus, en développement et de morceaux de hardware au terme duquel un panneau final a confirmé ou révélé de nouvelles informations sur les dates de sortie prévues pour plusieurs jeux.

Intéressant de voir que Pragmata, d'abord prévu pour 2022, se voit maintenant arriver en 2023 et que le Project Athia de Square Enix se pointera dans un an. On notera aussi l'absence de Gran Turismo 7, pourtant maintes fois mis en avant.

En espérant qu'il ne s'agisse que d'un oubli et que cela ne présage pas d'un retard important. J'en connais qui seraient très tristes. Et God of War Ragnarök ? Permettez-moi un sourire en coin.