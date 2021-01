Il crée un crossover entre Wolfenstein et Super Monkey Ball et ça fonctionne, la vidéo

Pas une semaine ne se passe sans que les joueurs ne parvienne à surprendre d'une manière ou d'une autre avec leurs créations. Et si de nombreux jeux amateurs sont parvenus à étonner avec des associations de licences improbables, l'exemple dont il est question aujourd'hui être très certainement un des plus étonnants.

Le titre de cette news spoile complètement la thématique du texte mais inutile de faire durer le suspense pour rien. Un joueur s'est donc amusé à créer un jeu mélangeant Wolfenstein 3D et Super Monkey Ball, deux classiques aux styles pour le moins différents.

Le résultat de cette expérience est Return to Castle Monkey Ball, un titre jouable gratuitement directement depuis son navigateur web. Développé sous unity, RTCMB propose de traverser huit niveaux générés de manière procédurale dans le but de s'échapper de la forteresse.

C'est bon d'avoir les boules ?

Niveau gameplay, il est donc question d'un mélange entre le monument du FPS et le jeu imaginé par Toshihiro Nagoshi. Le joueur doit récolter des bananes pour augmenter son score et tuer des gardes ennemis pour gagner de précieuses secondes. Car oui, Monkey Ball oblige, le temps est ici compté.

Dans ce fan game, le joueur incarne une version miniature de William "B.J." Blazkowicz enfermée dans une boule dans le plus pur style de celle de AiAi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le challenge est bien présent (et encore plus dans les niveaux de difficulté les plus élevés). Les curieux et les personnes qui ont du temps à tuer peuvent découvrir Return to Castle Monkey Ball directement à cette adresse. Bon courage.