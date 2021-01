Gotham Knights parle combats, progression et coopération

Le nouveau projet de Warner Bros. Games Montréal n'a pas choisi de vivre son développement au grand jour après son annonce l'été dernier. Le silence ne pouvant durer, son équipe de développement s'est exprimée au sujet d'éléments qui comptent.

Peut-être ne vous en souvenez-vous plus, auquel cas il paraît important de vous rafraîchir la mémoire : bien qu'il se déroule sur les terres de Bruce Wayne et qu'il soit entre les mains du studio responsable de Batman : Arkham Origins, le bien nommé Gotham Knights n'est pas affilié à la série créée par Rocksteady, qui elle perdurera avec Suicide Squad Kill the Justice League.

Ce point fait partie des thèmes abordés par Fleur Marty, productrice exécutive, et Patrick Redding, directeur créatif, dans un article de nos confrères de GamesRadar. L'univers n'est pas le même. Et les affrontements se révèlent aussi très différents, confie Marty :

Nous avons entièrement retravaillé le système de combat pour qu'il fonctionne bien en coopération. Bien entendu, il est toujours question de combats rapprochés et certaines mécaniques seront familières à ceux qui ont joué à la série des Arkham, mais c'est différent à bien des égards.

Le jeu à deux online en drop in/drop out revêt une importance capitale et a bénéficié du plus grand soin selon Redding :

La dynamique du jeu à deux correspond à la fantaisie et à la ville de Gotham City. Le duo ou l'équipe est une caractéristique centrale de l'univers, toujours présente dans les comics, les séries d'animation, les films et les séries TV. Gotham est une ville de ruelles et de toits, l'empreinte du jeu doit être compatible avec cela.

Comprenez que la ville se présentera de manière à ce que l'on ne se sente jamais à l'étroit dès lors que l'on progresse avec un(e) ami(e).

Les plus attachés à vivre cette nouvelle aventure en solo et ne pas avoir l'air enfermés dans un rôle peuvent aussi se rassurer. Il sera possible de passer d'un protagoniste à un autre lorsque l'on se trouvera dans le Beffroi de Batgirl, nouvelle base des opérations pour Barbara Gordon, donc, Nightwing, Robin et Red Hood. Et concernant l'expérience engrangée, elle ne se limitera pas au seul personnage incarné, explique Marty :

Puisque que la progression de l'histoire est partagée entre tous les personnages, il est également logique que vous n'ayez pas à les faire grimper de niveau à partir de zéro chaque fois que vous voulez changer. Cela reste également très cohérent en termes de narration. Étant donné que les autres membres de la famille Batman sont toujours présents d'une manière ou d'une autre en arrière-plan, pendant que vous êtes dans le monde pour lutter contre le crime ou percer le grand mystère, ils ne restent pas inactifs. Il est donc logique qu'ils progressent également et deviennent plus forts.

Pas de grinding forcé. Pas de problèmes. L'un des jeux les plus attendus de note cher Romain arrivera-t-il à faire oublier la déception Marvel's Avengers ? Réponse le plus vite possible, on l'espère. Gotham Knights est attendu en 2021 sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC.