Five Nights at Freddy's Core Collection fait peur à la Fnac

Depuis 2014, la série Five Nights at Freddy's nous fait trembler de peur, en dévoilant la face cachée d'une pizzeria que l'on pensait bien sous tous rapports. Découvrez dès aujourd'hui cette saga pas comme les autres avec Five Nights at Freddy's : Core Collection, disponible dès à présent à la Fnac.

Cet article est un contenu sponsorisé

Bienvenue à votre nouveau travail chez Freddy Fazbear's Pizza, un endroit où le fantastique et l'amusement prennent vie ! Le jour, les clients du restaurant profitent des animations proposées par de sympathiques animaux... Mais à la nuit tombée, ces mascottes robotisées s'animent toutes seules, et se retournent alors vers le pauvre gardien des lieux.

Cinq jeux en un !

Avec Five Night at Freddy's : Core Collection, disponible sur PS4, Nintendo Switch et Xbox One, découvrez les cinq épisodes qui ont fait de la série un classique de l'horreur ! Pour seulement 34,99 euros, cette collection regroupe Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3, Five Nights at Freddy's 4 et Five Nights at Freddy's: Sister Location, pour vous assurer bien des soirées d'épouvante !

Jusqu'au bout de la nuit...

Avec Five Night at Freddy's : Core Collection, découvrez des fonctionnalités exclusives aux versions consoles, et profitez ainsi d'un tout nouveau système de succès et de trophées, et profitez de cheat codes inédits, pour (re)visiter Fazbear's Pizza sous un autre jour. Saurez-vous repousser les assauts répétés des animatroniques pour rester en vie et voir le soleil se lever ?

Les meilleurs jeux sont à la Fnac

N'hésitez plus, et offrez-vous dès aujourd'hui Five Nights at Freddy's sur le site de Fnac, et profitez des meilleurs jeux aux meilleurs prix ! Choisissez la version Switch, et économisez immédiatement 5 euros grâce à votre compte fidélité. Optez pour les version PS4 ou Xbox One, et profitez de quatre mois de musique offerts grâce à Deezer.