I Am Jesus Christ se prépare à faire la quête sur Kickstarter, une démo et un Prologue prévus

Annoncé fin 2019 par le biais d'un trailer qui avait collé une sublime droite évangélique au monde du Jeu Vidéo, le projet de simulateur de fils de Dieu n'a pas renoncé à sa mission. Le salut, ce sera en 2021.

Après la vidéo de Noël en fin d'année dernière, le studio polonais SimulaM a choisi ce week-end pour partager un nouveau carnet de développement évoquant les 12 derniers mois passés sur I Am Jesus Christ. Très heureux de l'engouement suscité par le lever de voile, l'équipe s'attarde sur les travaux de recherche effectués pour livrer une expérience authentique et les progrès accomplis.

Allez voir là-haut si j'y suis

C'est aussi le temps de révéler que le jeu se dotera d'une version "Prologue" aux alentours des mois de juin et juillet 2021. Il s'agira, comme son nom l'indique, d'une introduction au jeu complet. Avant cela, une démo sera proposée et la campagne Kickstarter sera officiellement lancée. Tout ceci aurait dû arriver en février prochain, si tout avait progressé comme prévu. Les programmeurs préfèrent peaufiner et tablent maintenant sur un lancement du financement participatif et de la version d'essai d'I Am Jesus Christ pour fin avril ou début mai 2021.

On rappelle que ce titre atypique, en liste de souhaits sur Steam, vous donnera la possibilité d'incarner le Christ de sa naissance à sa resurrection, que vous pourrez vous balader sur la Terre Sainte d'il y a environ 2.000 ans pour y rencontrer des dizaines de personnages importants de la vie du Messie et accomplir une trentaine de miracles fabuleux. Tiens, c'est un truc dont on aurait bien besoin par les temps qui courent...