AGDQ 2021 : Plus de 2,75 millions de dollars récoltés

Cette année encore, le marathon de speedrun caritatif mondialement reconnu a obtenu un grand succès. Pendant deux semaines, les speedrunners se sont succédés pour récolter des dons pour la Prevent Cancer Foundation.

À voir aussi : AGDQ 2020 : Le marathon caritatif de speedrun s'achève sur un record de dons

2,75 millions de dollars, c'est le montant qu'a récolté l'organisation de l'Awesome Games Done Quick à la fin du marathon qui aura duré deux semaines, avec plus d'une quarantaine de jeux mis en avant pour l'occasion. Comme chaque année, de grands classiques se sont mélangés à des jeux sortis plus récemment, comme par exemple Hades.

À cause des circonstances liées à la pandémie du COVID-19, l'AGDQ a été organisée uniquement en ligne cette année. Le format étant ajusté par rapport aux autres éditions, l'événement a subi quelques problèmes techniques, mais cela ne lui a pas empêché de rassembler une audience conséquente. L'événement était, comme chaque année, retransmis en français sur la chaîne du French Restream.

Cette fois, le record de l'année dernière n'a pas été battu, où plus de 3,3 millions de dollars avaient été donnés ; mais la somme reste conséquente et correspond à la moyenne des dons de l'événement chaque année, et ce malgré les conditions d'organisation difficiles.

En attendant le retour de l'AGDQ en 2022, l'édition estivale SDGQ est déjà prévue pour le 16 août prochain. Elle durera une semaine et se déroulera également en ligne, a priori. La date a été repoussée à cause de la pandémie.

La réalisatrice de l'événement, Sumichu, a fait quelques commentaires après avoir remercié les nombreux partenaires, participants et donateurs de l'événement, qui est toujours aussi attendu dans la communauté des jeux vidéo depuis 11 ans.

Alors que l'équipe de la GDQ entre avec précaution dans l'année 2021 [...] nous savons qu'il y a eu beaucoup de difficultés et que d'autres restent à venir.

L'équipe qui est soutenue par la communauté du speedrun continuera à construire ce que nous avons et poursuivra notre mission : montrer des talents exceptionnels pour de grandes causes.

Le replay de l'événement en anglais se trouve ici.