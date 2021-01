On a joué à Monster Hunter Rise : Un digne descendant de World en approche sur Switch ?

Monster Hunter Rise s'est laissé approcher la semaine dernière, via une démo disponible en version fermée, puis ouverte à tous ce week-end. L'occasion était trop belle, nous sommes bien évidemment repartis à la chasse au monstre dans cette future exclusivité Switch, et on vous raconte tout !

Monster Hunter World, sorti en 2018, a révolutionné la licence. Plus beau, plus fluide, des mécaniques de jeu entièrement revues, plus ergonomiques. Un succès critique et commercial. L'épisode XX, sorti la même année en Europe sur notre bonne vieille Switch faisait alors pâle figure face au monstre World, devenu le titre le plus vendu de Capcom, devant les Resident Evil, Street Fighter et autres Mega Man, pourtant sortis sur de multiples machines à travers les générations. Dès le premier contact avec cette démo, cela saute aux yeux : il faut dire adieu à la vieille formule Monster Hunter.

De grandes zones ouvertes... Et belles !

Rise of the World

Rise est bel et bien un héritier de l'épisode World. Déjà, il se pose d'emblée, même au travers de cette démo, comme un des plus beaux tournant sur la petite console hybride de Nintendo. En mode télé, c'est magnifique, mais le frame rate fait des siennes - même si cela ne gêne pas du tout en combat - et en mode portable, c'est excellent, et le tout reste très lisible malgré un HUD qui déborde d'informations. Les décors sont magnifiques, géants, avec un cycle jour/nuit, sans chargements entre secteurs, comme dans World, et la seule carte que nous avons pu visiter proposait un fort accent de Japon féodal, qui devrait pointer le bout de son nez dans le design général et la musique. On s'inspire de Toukiden chez Capcom ? Le mélange a de quoi séduire, et les graphismes poussent la machine dans ses derniers retranchements pour notre plus grand plaisir.

Il est rapide, celui-là !

Here comes a new challenger

Pour émousser nos lames, dans cette démo, nous avons pu nous fritter avec quelques monstres originaux : un grand Izuki, sorte de Raptor à poils courts accompagné par deux versions miniatures de lui-même qui lui servent de garde du corps, mais aussi un Mizutsune, une sorte de grand renard à deux queues qui crache de dangereuses bulles aquatiques. Bien évidemment, pour les plus téméraires, d'autres bestioles étaient à portée de couteau dans le niveau de la démo, comme une dangereuse wyverne volante. On a hâte de voir le reste du casting et la profondeur de cet épisode Rise !

Les ennemis aussi chassent en meute !

L'essor de la chasse au monstre

Toutes les améliorations d'ergonomie de World, qui permettent de ramasser les objets en courant, de locker efficacement ou d'affûter son arme ont été incluses dans Rise, qui propose une jouabilité action et exploration similaires à World. Les navicioles sont remplacés par une flèche de quête, mais Rise se permet même quelques améliorations par rapport à World et même, Iceborne. En effet, l'utilisation du grappin est revue et encore plus dynamique que dans la dernière itération. Des classes très "terre à terre" comme les doubles lames vont pouvoir se propulser dans les airs pour localiser leurs dégâts à des endroits auparavant inaccessibles ! Cet ajout apporte énormément de dynamisme aux combats et on hâte de voir ce que cela donnera dans la version finale.

ON L'ATTEND... AVEC BEAUCOUP D'IMPATIENCE

Prévu pour le 26 Mars en exclusivité sur Switch, Monster Hunter Rise devrait proposer une expérience similaire à World : graphismes certes inférieurs à une PS4 ou un PC, mais parmi les plus beaux de la console de Nintendo, et jouabilité héritée de World, et même transcendée, pour encore plus de plaisir. Malgré la technique limitée de la Switch, Rise pourrait même être meilleur que World en termes de jouabilité et faire des jaloux chez les possesseurs d'autres machines. C'est dire. Nous en tous cas, on est emballés et on hâte d'en voir plus ! A confirmer avec le TEST, à l'orée du printemps !