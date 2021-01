God of War Ragnarök sur PS4, KOF XV et Hitman 3 nous surprennent... C'est La Quotidienne #54

Si ce vendredi est pour certains synonyme de bamboche et de farniente, La Quotidienne de Gameblog est bien fidèle au rendez-vous, pour vous permettre de rattraper en quelques minutes l'actualité des dernières 24 heures

Le prochain God of War pourrait (peut-être) également sortir sur PS4, l'agent 47 nous a encore une fois pris par surprise et The King of Fighters XV se dévoile enfin après un petit retard à l'allumage : voilà le menu de ce nouveau numéro de La Quotidienne !

Le créateur de Kratos estime que God of War Ragnarök pourrait aussi sortir sur PS4

Jeu du jour : Hitman 3 s'est laissé approché, et il a visé en plein coeur



s'est laissé approché, et il a visé en plein coeur Question du jour : "La suite de God of War sur PS5 ET AUSSI sur PS4, vous êtes pour ?"

: "La suite de God of War sur PS5 ET AUSSI sur PS4, vous êtes pour ?" Vidéo du jour : The King of Fighters XV se dévoile pour la première fois, on vous laisse juges...



