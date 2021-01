PS5 : Returnal revient avec du gameplay inédit

Parmi les exclusivités sur lesquelles la PS5 va pouvoir compter à court terme, on trouve le nouveau projet de Housemarque, un Rogue-like futuriste qui séduit et intrigue à chaque apparition. Et qui s'illustre encore aujourd'hui.

C'est à travers un troisième carnet de développeurs, d'une série appelée Housecast, que l'on peut revoir Returnal en action. C'est d'ailleurs sur l'action que se concentrent les discussions entre le directeur marketing Mikael Haveri et le réalisateur du jeu, Harry Krueger, eux qui avaient précédemment abordé sa genèse.

Returnal Flame

L'un des points abordés est le passage à un projet entièrement 3D, avec énormément de verticalité. Ces dix dernières années, les finlandais se sont en effet illustrés avec Resogun, Alienation ou encore Nex Machina, qui n'étaient pas exactement de la même envergure. Ambitieux, Returnal souhaite garder un esprit arcade, immédiatement accessible et nerveux, dans un enrobage AAA.

Et pour ceux qui se demandent si la PS5 sera exploitée à fond, Krueger rappelle ce que la fiche du jeu avait déjà confirmé : durant cette aventure pleine de boulettes qui tuent, les gâchettes adaptatives et les retours haptiques seront employés à bon escient. On a hâte.

Returnal sera disponible sur PS5 le 19 mars prochain.