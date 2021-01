Il achète 8.000 euros une pochette-surprise pleine de jeux rétro, l'unboxing vidéo

Au Japon, la tradition veut que lors des tous premiers jours de chaque années, marques et commerces mettent en vente de manière temporaire des fukubukuro. Derrière ce nom se cachent des pochettes surprise dont le contenu peut avoir une valeur sensiblement supérieure à leur prix de vente. Parmi les enseignes qui ont perpétué cette tradition cette année se trouvait une des plus célèbres boutiques de rétrogaming du Japon.

La célèbrissime boutique Super Potato (chaîne de magasins de rétrogaming) d'Akihabara à Tokyo a donc elle aussi pris part à la tradition du fukubukuro. Le 1er janvier dernier, elle proposait à ses clients toute une variété de pochettes surprise de diverses valeurs, liées à des plates-formes toutes aussi diverses (Super Famicom, Nintendo 64, PlayStation 2, PC, etc.).

Et l'un de ces "sacs à bonheur" avait de quoi attirer l'attention en raison de son prix de vente totalement déraisonnable. En effet, un des fukubukuro mis en vente il y a une semaine coûtait la modique somme d'un million de yens, soit environ 8.000 euros selon le taux de change actuel.

Bonne nouvelle pour les personnes curieuses de découvrir ce que contenait ce sac pour le moins onéreux, et de voir si sa valeur dépassait son prix de vente, un YouTubeur répondant au pseudonyme de "Koala" en a fait l'acquisition. Et il a filmé sa découverte de son contenu. Ce sont les deux vidéos que nous vous proposons de découvrir ci-dessus.

La bonne affaire ?

Nous n'allons pas vous spoiler ce que découvre "Koala" dans son sac. Mais nous vous dirons simplement le contenu est varié : Mega Drive, Game & Watch, Game Boy Advance, Saturn, PC Engine, Neo-Geo, etc. Et histoire de permettre au commun des mortels de savoir s'il rentre dans ses frais, il a intégré à ses vidéos un compteur qui additionne au fur et à mesure la valeur de chacun des jeux inclus dans le fukubukuro. La valeur totale des jeux dépassé-t-elle le million de yens ? Vous le découvrirez en regardant les vidéos ci-dessus.

À noter au passage pour les rétrogamers et collectionneurs qui comptent se rendre à Tokyo lorsqu'il sera à nouveau possible de se rendre au Japon, Super Potato dispose de deux boutiques dans la capitale japonaise. Si ces dernières proposent généralement nombre de jeux et consoles alléchants, les tarifs qu'elles pratiquent sont souvent loin d'être les plus raisonnables de ceux qu'il est possible de trouver en cherchant un peu. Et puisqu'il est question du Super Potato d'Akihabara, nous vous rappelons que nous vous avions proposé une visite de la boutique à l'occasion du Tokyo Game Show 2019.

Que pensez-vous du concept du fukubukuro ? Estimez-vous que le YouTubeur en a eu pour son argent ? Seriez-vous prêt à acheter un sac de rempli de jeux sans connaître son contenu (peu importe son prix de vente) ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.