Ask Iwata : Le livre reprenant les entretiens de l'ancien PDG de Nintendo arrivera traduit au printemps

Programmeur de génie devenu un PDG de Nintendo apprécié et respecté, Satoru Iwata avait mené une série d'interview avec ses employés, toujours disponible en ligne. Ces échanges instructifs ont eu l'honneur d'être compilés dans un recueil de papier au Japon. La version traduite arrive en Occident.

En vente au Japon depuis 2019, Ask Iwata : Words of Wisdom from Satoru Iwata, Nintendo's Legendary CEO sera disponible en anglais le 13 avril prochain. Ce livre édité par VIZ Media, dont la traduction est signée Sam Bett, se trouve en précommande pour environ 20 euros, notamment sur Amazon.

Les lecteurs y trouveront les échanges entre Satoru Iwata, PDG de Nintendo pendant 13 ans et disparu 2015, et des personnes ayant collaboré avec la firme de Kyoto, ainsi que des témoignages poignants, dont celui de Shigeru Miyamoto.

Satoru Iwata était l'ancien président-directeur général mondial de Nintendo et un programmeur doué qui a joué un rôle-clé dans la création de nombreux jeux parmi les plus connus au monde. Il a dirigé la production de plateformes innovantes telles que la Nintendo DS et la Wii, et a jeté les bases du développement du jeu à succès Pokémon Go et de la Nintendo Switch. Connu pour son esprit analytique et imaginatif, mais encore plus pour son humilité et son approche du leadership axée sur les personnes, Satoru Iwata était aimé des fans de jeux et des développeurs du monde entier.



Dans cette collection, Satoru Iwata aborde divers sujets tels que la localisation des goulots d'étranglement, comment le succès engendre la résistance au changement et pourquoi les programmeurs ne devraient jamais dire non. Tiré de la série d'entretiens «Iwata Asks» avec des contributeurs fondamentaux aux jeux et au hardwares Nintendo, et comportant des conversations avec le célèbre créateur de la franchise Mario Shigeru Miyamoto et le créateur de EarthBound Shigesato Itoi, Ask Iwata offre aux fans de jeux et aux chefs d'entreprise un aperçu du leadership, philosophies de développement et de conception de l'une des figures les plus appréciées de l'histoire du jeu vidéo.

