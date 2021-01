Scott Pilgrim vs The World : 3 éditions physiques collectors s'annoncent pour ramoner votre compte en banque

L'éditeur qui mise tout sur le physique n'a pas fini de faire dépenser leur argent aux fans du monde entier. Si vous avez un affect particulier pour l'oeuvre de Brian Lee O'Malley et le beat them up qui en est tiré, sorti un beau jour d'août 2010, résister pourrait être futile.

Limited Run est arrivé avec ses gros sabots sur l'Internet pour annoncer plusieurs versions boîtes de Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition. Et comme on peut s'en douter, les choses n'ont pas été faites à moitié.

We're excited to announce a Limited Run of @Ubisoft & @UniversalPics's Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition (PS4/Switch).



Get yours during a six-week pre-order starting Friday, January 15 at 10am ET on https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/YRr8d0fYFM - Limited Run Games (@LimitedRunGames) January 8, 2021

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition d'Ubisoft et Universal Pictures arrive chez Limited Run sur PS4 et Switch.



Commandez le vôtre durant les six semaines de précommande qui débutent le vendredi 15 janvier à partir de 16h00.

L'éditeur rajoute que la Xbox One aura aussi droit à ce traitement, plus tard. Mais qu'est-ce qui attend les plus hardis conquérants du coeur de Ramona Flowers ? Les trois versions que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous, se présentent ainsi :

Standard Edition (34,99 dollars) :

Le jeu dans une boîte à jaquette réversible

Des billets de concert pour The Clash At Demonhead

Classic Edition (54,99 dollars)

Le jeu dans une boîte à jaquette réversible

Des billets de concert pour The Clash At Demonhead

Un boitier solide style VHS réversible avec artworks de Jonathan "Persona" Kim et Chris "Black" Flores

Le CD de la bande originale signée Anamanaguchi

La carte du monde

Une planche d'autocollants

KO! Edition (139,99 dollars)

Le jeu dans une boîte à jaquette réversible

Un étui de transport recréant une concert de Sx Bob-Omb avec sons et lumière

Des billets de concert pour The Clash At Demonhead

Un boitier solide style VHS réversible avec artworks de Jonathan "Persona" Kim et Chris "Black" Flores et Bryan Lee O'Malley

Le CD et la K7 de la bande originale signée Anamanaguchi

La carte du monde

Deux planches d'autocollants

Un guide

Un pin's

Des médiators

Une paire de baguettes de batterie gravées

Sept cartes à collectionner des Evil Exes

Pour finir, si vous êtes véritablement mordu(e) et qu'on ne peut plus rien pour vous, Limited Run met également en ventes les pins, par duos, à 14,99 dollars ou en collection complète dans une boîte collector à 99,99 dollars.

Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition est prévu sur Google Stadia, PC, PS4, Switch, et Xbox One.