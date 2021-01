GeForce NOW : Le service de Cloud Gaming qui révolutionne votre façon de jouer

Le Cloud gaming fait désormais partie intégrante du paysage et habitudes d'utilisation pour de nombreux joueurs. Et parmi les acteurs principaux de cette technologie on retrouve bien évidemment le service GeForce NOW de chez Nvidia qui possède tout les atouts pour vous séduire.

Cet article est un contenu sponsorisé

GeForce NOW est la promesse de pouvoir jouer sur n'importe quel support, partout, tant que vous disposez d'une bonne connexion à internet. Avec votre compte Nvidia GeForce NOW, vous pouvez rapidement et simplement accéder aux catalogues de vos plateformes de jeu favorites et avoir une configuration allouée pour jouer aux jeux PC en Full HD/Ultra/60FPS/RTX On, sans compromis.

La multiplication des supports

Pour vous permettre de profiter le plus largement possible du service de streaming/cloud gaming, de nombreux supports sont compatibles. C'est bien simple, GeForce NOW est accessible sur PC fixe, PC Portable, Mac, Shield TV, tablette et smartphone Android ou iOS et Chromebook. En d'autres termes une disponibilité partout, peu importe le support et ce dans plus de 80 pays. Le seul prérequis est d'avoir une connexion internet stable.

Un seul prérequis : une connexion internet stable

GeForce NOW est très simple et facile d'accès et d'utilisation et il requiert uniquement une connexion Internet d'au moins 15 Mb/sec pour un affichage en 720p à 60 images par seconde et d'au moins 25 Mb/sec pour un affichage en 1080p à 60 images par seconde. Ainsi, une connexion Ethernet est recommandée ou une utilisation du réseau 5G qui s'installe petit à petit en France et en Europe. Cela permet de profiter du service avec le minimum de latence et de ne même pas vous rendre compte que vous jouez en streaming.

Un catalogue immense

C'est bien simple, la seule limite est le nombre de jeux sur vos comptes et boutiques en ligne. En effet le service prend en charge la synchronisation de vos bibliothèques de jeux sur Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store ou encore GOG. Ainsi, même si vous suspendez votre compte GeForce NOW vous pourrez toujours continuer de profiter de vos jeux comme avant sur votre PC. Des milliers de titres sont donc disponibles via GeForce NOW et le service vous assure une expérience sans faille aussi bien sur un petit jeu indé que sur un gros jeu AAA gourmand.

La promesse des AAA en RTX dans les meilleures conditions

Cyberpunk 2077 a du mal à tourner sur votre PC dans de bonnes conditions ? Vous n'avez pas envie de dépenser une grosse somme d'argent dans une bonne configuration ? Pas de soucis, GeForce NOW c'est la promesse de pouvoir jouer aux jeux les plus gourmands dans les meilleures conditions possibles que permettent pour l'instant ce type de technologie. À savoir du Full HD/Full Ultra/RTX ON/60 FPS avec la promesse d'avoir toujours du hardware dernier cri alloué pour votre compte afin de suivre les évolutions techniques de vos jeux favoris.

Un prix attractif

Pour profiter du service GeForce NOW plusieurs solutions s'offrent à vous, puisque vous avez la possibilité de tester le service gratuitement pendant une heure ou bien vous de profiter de 6 mois de jeu avec le pack Fondateur, pour la somme de 27,45 euros.

