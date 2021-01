CES 2021 : Samsung présente ses téléviseurs Neo Qled (technologie mini-led)

Samsung ne chôme pas non plus en cette période de pré-CES 2021 et dévoile tout comme Sony des modèles de téléviseurs en l'occurrence ici Neo QLED.

Samsung présente donc ses nouvelles TV Neo QLED à savoir ici un système de rétroéclairage Mini-Led. Car oui, il faut bien trouver des nouveaux noms pour la nouvelle année. La différence majeure avec le LCD haut de gamme plus classique c'est l'utilisation d'un système de rétroéclairage composé de plusieurs milliers de Mini-Led. Résultat ? Une meilleure gestion des contrastes et noirs.

Un upscaling qualitatif

Ces téléviseurs en question utilisent aussi un nouveau processeur à savoir ici le Samsung Neo Quantum permettant de proposer de l'upscaling de meilleure qualité entre les contenus SD, HD, Ultra HD et 8K.

Ici aussi le processeur aurait selon Samsung un grand intérêt sur le rendu dans les zones très sombres et lumineuses. Durant la présentation nous avons pu apprendre que ce processeur assure le traitement de la luminance sur 12 bits soit 4096 nuances.

Pour l'heure, on notera deux modèles Neo Qled : les Samsung QN90A 4K Ultra H et les QN900A 8K Ultra. On ne connait pas encore les tailles ni les tarifs mais cela devrait se chiffrer en plusieurs milliers d'euros.