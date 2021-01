Ratchet & Clank Rift Apart : Insomniac parle PS5 et DualSense et espère attirer de nouveaux joueurs

Ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois le tour des (rares) exclusivités de la PlayStation savent que le coup d'envoi de la saison 2021 sera vraisemblablement marquée par le retour d'un célèbre duo, qui n'a, depuis son annonce, pas beaucoup refait parler de lui.

Heureusement pour les lecteurs impatients que vous êtes (nous savons TOUT), nos confrères de GamesRadar ont eu la chance de se voir offrir un petit tour du propriétaire par le studio Insomniac, qui n'hésite pas à vendre la mèche en nous annonçant tout de go que c'est en fait le majordome qui a fait le coup. Mouais.

Ne nous estimez pas la puissance etc...

Mais le directeur créatif Marcus Smith a plus qu'une blague à présenter à ceux qui attendent avec impatience Ratchet & Clank : Rift Apart, même si la présentation commence par rappeler certains fondamentaux concernant la plateforme qui héberge leurs nouvelles aventures :

Ratchet & Clank : Rift Apart a été pensé dès le départ pour la PS5, et nous avons ainsi eu accès à une très large palette de techniques pour concevoir les armes du jeu, qui sont plus fidèles que jamais à la vision que nous en avons. Les joueurs peuvent s'attendre à des sensations d'impact incroyables : les gâchettes adaptatives offrent de nouvelles fonctionnalités à chacune d'entre elles, les retours haptiques permettent d'exprimer leur différentes personnalités et procurent des sensations physiques.



Nous avons ainsi pu laisser libre court à notre créativité légendaire pour créer des armes exotiques et inattendues. Le Burst Pistol, par exemple, peut viser juste si l'on appuie jusqu'à ressentir une résistance dans la gâchette, mais on peut choisir d'aller au-delà et augmenter les dégâts, mais avec moins de précision.

À l'instar de la vitrine proposée via Astro's Playroom, ce nouvel opus exclusif à la console combinera ces fameuses sensations physiques avec le retour audio du haut-parleur de la DualSense, pour offrir une immersion qui a (déjà) su faire ses preuves au lancement de la PS5.

Après avoir joué les VRP en vantant sans réserve les capacités de la PS5, le père Smith n'oublie pas de préciser que l'histoire de Rift Apart se suffit à elle même, notamment pour attirer un nouveau public, étranger ou distant de la licence, dont le dernier opus remonte tout de même à 2016 :

C'est un excellent épisode pour découvrir Ratchet & Clank, puisque leur aventure est complète, comme un stand-alone. En revanche, les fans de longue date pourront y découvrir des liens avec les jeux précédents.

Faut-il voir derrière cet enthousiasme débordant un des effets du rachat d'Insomniac par Sony pour la modique somme de 229 millions de dollars à l'été dernier ? Nous vous laisserons seuls juges de la réponse à apporter. En attendant, Ratchet & Clank : Rift Apart a beau nous promettre monts et merveilles, personne ne sait encore quand il sortira (exclusivement) sur PS5.