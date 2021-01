CES 2021 : Sony dévoile ses TV Bravia XR avec de nouveaux processeurs intelligents

Le CES 2021 n'a même pas encore commencé officiellement que des constructeurs annoncent déjà leurs produits en avance à l'image de Sony et de ses nouveaux téléviseurs Bravia XR. Histoire d'avoir un peu plus de visibilité, comme souvent.

Parmi les annonces on compte notamment 5 écrans Bravia XR 8K et 4K qui sont les premiers téléviseurs à se doter d'une intelligence cognitive. Tout ceci grâce à l'intégration d'un nouveau type de processeur à savoir le Cognitive Processor XR qui a pour but de combiner justement l'intelligence artificielle et cognitive pour renforcer l'immersion visuelle mais aussi sonore.

Une nouvelle technologie impressionnante

L'objectif de ce processeur est d'offrir une qualité d'image et de son le plus proche possible de la perception humaine. Dans un premier temps le fameux processeur va analyser l'image (contraste, luminosité, taux de rafraichissement, fluidité, etc) puis la spatialisation du son. Ensuite le processeur va traiter le rendu selon la perception humaine aussi bien du côté du visuel que du côté sonore pour en augmenter le "réalisme".

Sony explique :

Grâce à l'analyse de la perspective humaine, ce processeur révolutionnaire recoupe et optimise des centaines de milliers d'éléments en un clin d'oeil.

Le processeur peut détecter le point central d'une scène, que cela soit un objet, une personne ou un animal pour en améliorer chaque détail de façon naturelle et réaliste.

Plusieurs modèles

Le modèle premium le plus haut de gamme est le Z9J en 8K de 75 ou 85 pouces. Il s'accompagne avec 2 téléviseurs OLED 4K à savoir le A90J (55 ou 83 pouces visible dans la vidéo ci-dessus) et le A80J (55, 65 ou 77 pouces). Il existe aussi deux modèles LCD Full Array LED 4K : les X95J en 65, 75 ou 85 pouces.

Google TV

Le futur est chez vous et cette gamme BRAVIA XR propose également Google TV pour rassembler les films et autres divertissements. Il est par exemple possible d'y ajouter des listes de lecture via smartphone ou ordinateur avec Google Search.

Les prix et la disponibilité des produits en magasin seront annoncés prochainement, sûrement au cours du CES 2021 qui débute officiellement le lundi 11 janvier.