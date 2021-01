One Trick Prod, de Chips et Noi, reprendra la majorité des compétitions de League of Legends

O'Gaming gardera une partie des compétitions et des tournois sur Legends of Runeterra et Combat Tactique, en plus de jeux compétitifs d'autres éditeurs.

Il y a peu de temps, les fans des deux premiers commentateurs fidèles de League of Legends, Chips et Noi, ont appris qu'ils continueraient à faire du contenu sur le MOBA de Riot Games même en ayant quitté la chaîne O'Gaming.

Désormais, une bonne partie du contenu qui sera offert par cette nouvelle Web TV, One Trick Prod, a été annoncé. League of Legends est la scène compétitive qui rassemble le plus d'audience dans l'esport français, c'est pourquoi elle reste le focus de ces deux chaînes. Néanmoins, on ne sait pas encore où pourront être retrouvées les prochaines compétitions sur VALORANT, le FPS de Riot Games, ou encore de Wild Rift, la version mobile du MOBA.

OTP LoL en 2021, ça sera ça 👇 pic.twitter.com/HNXnlY4h9Q - OTP LoL (@OTP_LoL) January 7, 2021

Les ligues régionales majeures les plus suivies en France, soit la ligue européenne (LEC), la ligue française (LFL) et la ligue sud-coréenne (LCK) migreront sur la chaîne Twitch OTPLOL, lancée par Chips et Noi. OTP récupèrera aussi la Division 2, ligue semi-professionnelle au-dessous de la LFL. Le tournoi des European Masters, qui oppose les meilleures équipes des ligues nationales en Europe, sera aussi diffusé sur la chaîne. Enfin, la compétition la plus prestigieuse, les World Championships, a aussi été récupérée.

Des compets mais pas toutes

En revanche, les autres événements internationaux de League of Legends resteront chez O'Gaming, à savoir le Mid-Season Invitational qui se déroule au printemps (MSI) et les All-Stars. La chaîne garde aussi la ligue chinoise (LPL), qui est commentée en français depuis la saison 2020. Ces compétitions pourront encore être suivies sur la chaîne Ogaminglol, tandis que les autres pourront être retrouvées sur la chaîne récemment ouverte OTPLOL.

Cette scission marque un tournant majeur dans l'écosystème de la diffusion de compétitions esportives sur LoL en France, mais les fans pourront toujours retrouver leurs casters favoris en fonction des compétitions.