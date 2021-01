Wild Rift : Un mode ARAM en préparation, 2 champions par mois, les infos

Alors que la première saison de parties classées commence cette semaine dans la bêta ouverte de Wild Rift, plus d'annonces ont été dévoilées sur l'avenir du jeu mobile.

Pour lancer sa version mobile et consoles de League of Legends, Riot Games a annoncé répliquer son rythme utilisé pour les débuts de son MOBA à succès, 10 ans auparavant : sortir deux champions par mois sur toute l'année 2021. En prenant en compte le fait que Wild Rift contient déjà plus de 45 champions, cela fera beaucoup de contenu à tester au fil du temps, avant même la sortie officielle du jeu.

En attendant, ce sont 5 yordles qui vont rejoindre le jeu prochainement : l'affreux Teemo, Lulu, Corki, Tristana et Kennen. Leur arrivée sera célébrée avec l'événement saisonnier Expédition Yordle tout au long du mois de janvier.

En outre, l'un des modes de jeu les plus populaires sera ajouté prochainement : l'ARAM (All Random All Mid). Le jeu consiste à plonger les 2 équipes de 5 joueurs sur une carte de pont très réduite qui favorise l'agression, avec une XP et des golds accélérés pour rendre les parties plus courtes. Il a fini par être ajouté au MOBA de façon permanente et rencontre toujours un grand succès.

Compétitif aussi

Comme à son habitude, Riot Games ne compte pas négliger l'aspect compétitif de son jeu. L'embryon d'un circuit esportif a été dévoilé en Asie du Sud-Est, région numéro 1 pour les consommateurs de jeux sur mobile. L'éditeur organisera "plusieurs petits événements compétitifs intermittents tout au long du mois de mars", puis lancera 8 circuits de tournois locaux en avril. Les informations sur les cashprizes, formats et autres n'ont pas encore été données. Il pourrait être intéressant de suivre ce circuit, puisque Riot pourrait créer quelque chose de similaire plus tard en Europe.

Ensuite, la prochaine étape majeure pour le jeu sera de s'ouvrir aux dernières régions dans le monde où il n'est toujours pas disponible, dont l'Amérique du Nord, où se trouve le siège de l'éditeur. Sa date de sortie n'a, quant à elle, toujours pas été dévoilée.