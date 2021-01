Teamfight Tactics : Un mode rapide arrivera avec d'autres nouveautés

En plus de l'arrivée imminente du Set 4.5, Riot Games a dévoilé les prochaines nouveautés à venir sur Combat Tactique.

Les joueurs de TFT vont pouvoir découvrir le nouveau contenu de l'auto battler avec l'arrivée du Set 4.5 Destinées : Festival des Bêtes le 21 janvier prochain. Il amènera de nombreuses classes et champions comme Âme du Dragon ou encore Forgeron et Casse-Cou, tout en retirant d'autres contenus de la rotation. Un palier classé et des petites légendes seront aussi introduits. Bien que le Set arrivera très prochainement, son itération est encore en test et Riot a annoncé devoir faire quelques changements avant sa sortie, notamment sur la classe Âme du Dragon ; rien n'est encore finalisé, donc.

Echec et mat ?

En attendant, Riot Games a annoncé l'arrivée prochaine d'un mode plus rapide de TFT pour éviter que les parties durent plus de 20 minutes pendant son direct d'annonces de ses jeux qui a célébré l'arrivée de la saison 11 sur League of Legends. Cela fait partie d'une volonté de Riot de rendre le jeu accessible à un public toujours plus large. En revanche, aucune date de sortie n'a été dévoilée.

Le thème du prochain Set de l'auto battler, le Set 5, a aussi été dévoilé : l'opposition entre le bien et le mal. C'est assez flou, mais les fans vont certainement commencer à faire des spéculations en partant de cet indice. Riot Games n'a pour le moment pas donné plus d'informations sur le Set, étant essentiellement concentré sur le Set 4.5.

Enfin, la dimension compétitive du jeu n'a évidemment pas été oubliée : sans faire d'annonce précise, Riot Games a réaffirmé sa volonté d' "étendre" la scène compétitive de tous ses nouveaux jeux, en plus de poursuivre le développement de la scène League of Legends. De nouveaux tournois, après le World Championship de 2020, pourraient donc être annoncés prochainement.