Les jeux préférés de Naughty Dog en 2020 : Neil Druckmann dévoile son seul Trophée platine

Si le plus célèbre développeur de Santa Monica aura très largement contribué à faire de l'année 2020 un sacré millésime vidéoludique (et tant pis pour le reste), les employés de Naughty Dog sont finalement des joueurs comme les autres, et ont eux aussi vécu quelques grands moments.

Alors qu'il sera bien difficile d'évoquer 2020 sans mentionner l'incroyable The Last of Us Part II, l'équipe (sans doute bien fatiguée) de Naughty Dog a sagement choisi d'écarter les (mes)aventures d'Ellie & Co de leur sélection des meilleurs titres qui les ont "inspiré, passionné, et surtout diverti" durant ces douze derniers mois. Et il faut dire que la sélection s'avère particulièrement variée !

Comme un besoin d'évacuer

Le directeur artistique Erick Pangilinan et le directeur du développement Waylon Brinck commencent par saluer le très démonstratif Astro's Playroom, qui leur a permis de passer du bon temps avec leur progéniture :

C'est génial de voir ses enfants s'enthousiasmer sur des jeux "à l'ancienne", parce qu'on se revoie en train de découvrir le jeu vidéo il y a quelques années.

Le tout nouveau coprésident du studio Neil Druckmann et le réalisateur Vinit Agarwal ont quant à eux passé de très bons moments sur le plus coloré des battle royale sortis cette année, Fall Guys Ultimate Knockout :

Fall Guys était la parfaite combinaison du chaos, de l'humour et de la camaraderie quand mes amis pouvaient encore passer à la maison. Alors que nous finissions The Last of Us Part II, c'était le jeu parfait pour évacuer le stress ! C'est aussi mon seul et unique Trophée platine...

Le très japonisant Ghost of Tsushima a également su voler les coeurs d'une partie des Méchants Chiens, puisque l'aventure selon Sucker Punch a été plébiscitée par le vice-président Christian Gyrling, le réalisateur Kurt Margenau et le directeur du Q.A. Patrick Gross :

Mettre les voiles vers Tsushima pour liquider les Mongols de leurs camps était exactement le genre de gameplay thérapeutique qu'il me fallait en 2020. L'univers est magnifique, et j'ai vraiment eu l'impression d'accomplir quelque chose en passant l'intégralité de la carte du rouge au blanc !

Mais n'allez pas croire que seuls les AAA trouvent grâce aux yeux des responsables de Naughty Dog, puisque For the King ou GriftLands ont su marquer l'année du réalisateur Richard Cambier et de la directrice de la communication Arne Meyer, respectivement.

Et si Final Fantasy VII Remake ou Demon's Souls attestent d'une certaine loyauté de la part du studio, qui en place une pour eux, la liste se conclut sur le très cross-générationnel Marvel's Spider-Man Miles Morales, élu GOTY par le coprésident Evan Wells et le directeur de l'audio Rob Krekel :

Insomniac a tout simplement tapé dans le mille. Centrer cette fois l'histoire sur Miles était une excellente idée ! J'ai aussi apprécié que les dialogues ne soient pas si nombreux.

Naughty Dog ne manque évidemment pas de préciser que la liste se veut non-exhaustive, et que bien d'autres titres les auront marqués en 2020, ce dont personne, a priori, ne doute. En revanche, tout le monde aura remarqué l'absence criante de... Crash Bandicoot 4 : It's About Time.

