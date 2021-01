Xbox : Pourquoi les manettes fonctionnent-elles toujours à piles ? Duracell répond

Depuis la sortie de la Xbox 360 fin 2005, toutes les manettes produites par Microsoft fonctionnent à l'aide de piles (qui peuvent être remplacées par des batteries rechargeables) tandis que la concurrence du géant américain propose depuis de nombreuses années des manettes fonctionnant directement à l'aide de batterie. Il semblerait que les raisons de cette situation viennent d'être révélées par un des principaux intéressés.

Le site Stealth Optional, relayé par le site britannique MCV, a récemment eu l'opportunité d'interviewer Luke Anderson, le responsable marketing de la branche britannique de Duracell. Au cours de cet entretien, le sujet du choix fait par Microsoft de continuer de proposer des manettes fonctionnant à piles (et livrées avec des piles Duracell) a été abordé. Selon Luke Anderson, ce choix s'explique très simplement :

Il y a toujours eu ce partenariat entre Duracell et Xbox... Il s'agit d'un accord constant établi par Duracell et Microsoft. Le contrat stipule que Duracell OEM (programme via lequel Duracell fournit des piles à différents fabricants de divers produits) fournit des piles pour les consoles Xbox ainsi que les piles pour leurs manettes. Ce contrat va donc continuer pendant encore un moment... Cela fait un moment qu'il dure et je crois qu'il doit encore perdurer pendant un moment.

Contrat mystère

Interrogé au sujet de ces déclarations et de cet accord par MCV, Microsoft a contourné la question et s'est simplement contenté de rappeler les différentes solutions en manière d'alimentation des manettes qu'il propose à ses clients tout en déclarant qu'il s'agit d'un choix "intentionnel." La firme de Redmond semble donc insister sur le fait qu'il n'est pas contraint de continuer de proposer des manettes fonctionnant à l'aide de piles AA contre son gré. Et malheureusement pour les curieux, le géant américain ne donne pas d'indication quant à la durée restante sur le contrat qui le lie à Duracell.

Raisons commerciales mises à part, certains diront qu'il n'est pas forcément une mauvaise chose que Microsoft continue à proposer des manettes à piles. Comme l'ont montré les cas récents d'explosions de batteries PSP, les batteries peuvent finir pas se dégrader et peuvent potentiellement endommager l'appareil dans lequel elle se trouve. Rien ne permet cependant d'affirmer qu'une telle raison contribue à inciter Microsoft à utiliser des piles AA dans ses manettes.

Que pensez-vous de cette situation ? Le fait que Microsoft continue de proposer des manettes à piles vous dérange-t-il ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.