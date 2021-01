Biomutant refait parler de lui, il arrive bientôt

Le premier jeu des suédois d'Experiment 101 avait donné rendez-vous en 2019, avant de disparaître, noyé au milieu des dizaines de projets en cours chez THQ Nordic. Et s'il sortait enfin en 2021 ?

L'attente de Biomutant a commencé en 2017, en plein milieu de la Gamescom. Et malgré quelques aperçus dans différents salons, on l'aurait presque oublié, cet action-RPG post-apocalyptique en monde ouvert dans lequel on incarne un félin anthropomorphe féru de Kung-Fu. Heureusement qu'il avait daigné se montrer à nouveau au début de l'été 2020, autrement, on pourrait croire que ça sent le sapin. Alors que tout va bien.

Sous trois mois

Mais ça, c'est le PDG de THQ Nordic, qui l'indique à Games Industry dans un article largement consacré aux jeux sous licence de la société. Les résultats financiers du premier semestre 2020 d'Embracer Group avaient laissé entendre qu'il serait disponible avant le 31 mars 2021. Klemens Kreuzer a renchéri, en déclarant que Biomutant serait disponible durant le premier trimestre de cette année. Donc normalement avant le 1er avril 2021. Aura-t-on prochainement quelque chose de plus précis pour ce titre attendu sur PS4, Xbox One et PC ? Réponse au prochain épisode.