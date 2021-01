Twitch : Après l'invasion du Capitole à Washington, un emote emblématique supprimé

Ce mercredi 6 janvier 2021, le monde un peu connecté ou regardant les chaînes d'information a pu découvrir la paume soudée au visage les images tragiques d'un rassemblement ayant mal tourné dans la ville de Washington.

Il était utilisé pour exprimer la surprise, l'enthousiasme, la hype à son maximum. Désormais, il faudra faire sans. Le célèbre emote PogChamp a été purement et simplement banni de la liste des emotes disponibles dans la fenêtre de chat de Twitch, comme l'a annoncé la plate-forme.

We've made the decision to remove the PogChamp emote following statements from the face of the emote encouraging further violence after what took place in the Capitol today.