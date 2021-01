Une étude classe les facteurs d'achat les plus importants pour les joueurs européens

Assez régulièrement, les joueurs et autres commentateurs de l'industrie vidéoludiques s'écharpent quant à l'éventuel poids que les critiques et autres tests peuvent avoir sur la décision d'achat du consommateur. Loin des invectives ad hominem, nos confrères amoureux des chiffres ont décidé de mener l'enquête, et le résultat va... comment dit-on déjà ? Ah oui : vous surprendre. Ou pas, finalement.

Le site spécialisé Games Industry a ainsi conduit une enquête durant le troisième trimestre de cette curieuse année 2020, demandant à environ 3000 joueurs français, anglais, allemands, italiens et espagnols de s'exprimer sur les facteurs d'achats les plus importants, sans que l'on sache si ce panel est ou non représentatif d'une quelconque réalité.

Le nerf de la guerre... des prix

Et sans grande surprise, le prix d'un jeu reste l'item le plus déterminant pour les répondants européens, à l'exception des italiens qui ne font décidément rien comme tout le monde : dans 77% des cas en moyenne, la valeur faciale détermine avant tout chose l'acte d'achat.

Et l'on parle bien ici du prix de lancement, ou à tout le moins du prix public d'un jeu, puisque la présence de soldes ou de remises arrive en seconde position dans ce classement des facteurs les plus importants avec 67% des réponses, sauf (donc) pour nos amis transalpins qui propulsent celle-ci en première place.

Derrière ces considérations financières se trouvent ensuite le poids de la parole des proches (58%) et d'autres joueurs (54%), l'avis des influenceurs ne dépassant pas 32%. Les vendeurs de tapis n'auraient-ils pas le pouvoir de persuasion que certains leur prêtent ?

La durée de vie arrive ensuite avec 52% des entrées, mais le plus surprenant est sans doute de constater la (légère) prépondérance du multijoueur local (48%) sur son équivalent en ligne (46%), un score a priori a rebours de la tendance actuelle.

Quelle que soit la crédibilité que l'on puisse porter sur ces résultats, ils ne manquent pas d'interpeller, au vu des récentes déclarations de quelques gros bonnets de l'industrie vidéoludique qui font tout ce qui est en leur pouvoir verbal pour justifier d'une augmentation du prix des jeux, de Jim Ryan à Strauss Zelnick. Voilà devrait en tous cas conforter Microsoft dans sa stratégie, alors que le constructeur américain ne cesse de relativiser la notion de prix grâce à son fameux abonnement.

Et vous alors, quels sont les critères les plus importants avant de passer à la caisse ? Faites-nous part de vos avis chiffrés et argumentés dans les commentaires ci-dessous.