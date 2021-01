Le jeu vidéo a rapporté 139,9 milliards de dollars en 2020

Comme chaque année, le cabinet d'analyse SuperData s'est penché sur les dépenses et revenus générés par l'industrie ludonumérique en ligne en 2020. Comme on pourrait s'en douter, il y a une belle augmentation.

L'année 2020 a vu le jeu vidéo et les médias interactifs générer 139,9 milliards de dollars. L'année précédente, ce chiffre était de 120,1 milliards de dollars. SuperData, qui attribue logiquement cette hausse de 12% à une certaine pandémie, partage une fois encore dans son étude d'autres données intéressantes.

Avec 73,8 milliards de dollars dans sa besace virtuelle (contre 64,4 milliards en 2019), le jeu mobile demeure le support de jeu qui rapporte le plus, devant le PC (33,1 milliards) et les consoles (19,7 milliards). Les contenus vidéos ont eux permis d'engranger 9,3 milliards pour 1,2 milliard de vues, et les réalités alternatives augmentée, virtuelle et mixte, sont passées de 6,3 à 6,7 milliards.

Et comme l'an passé, le free-to-play a largement bénéficié de la tendance : il pèse 98,4 milliards de dollars à lui seul, 59% venant du marché asiatique. Les 10 titres qui rapportent le plus, et dans des proportions sympathiques puisque l'on ne parle qu'en montants à dix chiffres, sont :

Zone de guerre et d'argent

Les jeux dits premium ont aussi connu une hausse de 28% de leurs ventes, grâce à des titres forts, que ce classement établi par la branche jeu de Nielsen vous aidera à replacer :

SuperDate termine avec une prévision : celle de chiffres d'affaires qui augmenteront encore de 2% en 2021. On prend les paris pour ça. Et le nombre de vaccinés en France.