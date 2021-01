Project 007 : Pourquoi le James Bond d'IO Interactive n'est pas près de sortir

Depuis le succès (largement mérité) d'un certain GoldenEye 007 en 1997, les aventures du plus célèbre agent secret de Son Increvable Majesté continuent d'attirer bon nombre de convoitises, et il y a toujours l'un ou l'autre développeur pour les décliner en jeu vidéo, avec un résultat... souvent inégal. Demandez à Plume de vous parler de 007 Legends, vous verrez.

À voir aussi : L'image du jour : Connaissez-vous ce trompe-l'oeil sur la jaquette de GoldenEye 64 ?

Heureusement, l'agent immatriculé dans l'Ardèche est cette fois entre de bonnes mains, puisque les danois d'IO Intercative, déjà bien occupés avec un autre meurtrier bien sapé, annonçaient en novembre dernier qu'ils s'occuperaient de faire un sort à James Bond, en teasant un certain Project 007 au doux parfum d'origin story.

Au service secret de Margrethe II

Développée en partenariat avec MGM, EON Productions et Delphi, cette introduction vidéoludique semble en revanche bien loin de voir le jour, comme le laissent deviner les nombreux postes à pourvoir qui fleurissent aujourd'hui sur le site du développeur.

Si l'on ne se formalisera pas de découvrir qu'IO Interactive recherche son lot de programmeurs, animateurs 3D, game designers senior, programmeurs d'intelligence artificielle, artistes spécialisés dans la lumière, animateur de cinématiques et autres sound designer indispensables à la bonne marche des opérations, on s'étonnera peut-être de voir listée au milieu de toutes ces annonces celle de... producteur, qui devra composer avec le réalisateur et le producteur exécutif, et justifier au passage de quatre ans d'expérience dans le domaine.

Au grand dam de Camille, le Project 007 semble donc tout juste débuter du côté de Malmö, et il faudra sans doute prendre son mal en patience pour découvrir si celui qui peut attendre la mort a toujours préféré son vodka martini au shaker.

En attendant d'en savoir un peu plus sur ce qui fera la substantifique moelle de Project 007, les plus observateurs d'entre vous n'auront pas manqué de remarquer la présence d'un autre titre, "non-annoncé" celui-là, et qui devrait mettre l'accent sur le multijoueur en ligne. Décidément, l'avenir s'annonce plein de promesses.