Football Manager 2021 signe le meilleur démarrage de la série de Sports Interactive

Les journées se ressemblent et le temps devient long quand on attend le vaccin en essayant de passer entre les gouttelettes suspendues et les objets couverts de virus. La fin d'année 2020 aura été particulièrement pénible pour les isolés. Mais un certain nombre de fans de football ont manifestement trouvé de quoi s'occuper.

Football Manager 2021 a déjà dépassé le million de joueurs. Ce genre d'annonce n'a rien d'étonnant quand on connaît le succès interplanétaire, voire galactique de la licence née en 2004. Mais en regardant le calendrier, et sur Twitter du côté de Miles Jacobson, grand manitou de Sports Interactive, on comprend qu'il y a là quelque chose d'exceptionnel.

At some point yesterday, #FM21 became our fastest ever series of games to reach 1m copies activated.

I'm guessing you're getting value for money from it, as over 900k of you played it last week!

I hope you're finding some solace & company from the game world you escape into.

Hier, Football Manager 2021 est devenu le jeu de la série le plus rapide à atteindre le million d'exemplaires activés. Je suppose que vous en avez pour votre argent puisque vous étiez plus de 900.000 à y jouer la semaine dernière. J'espère que vous trouvez un peu de réconfort et de compagnie dans le monde du jeu dans lequel vous vous évadez.

En effet, Football Manager 2021 est sorti le 24 novembre dernier. Il ne lui a fallu qu'un peu plus d'un mois pour convaincre cette quantité symbolique de joueurs. Un mois qui aura été marqué par de nouvelles restrictions, de nouveaux couvre-feux, de nouveaux confinements. Bref, tel un renard des surfaces, il était au bon endroit au bon moment - enfin, non, ce n'est pas bon comme situation, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, vous m'avez compris.

Aucune précision n'a été apportée sur la répartition entre les différentes versions, le jeu de management ultra complet étant disponible sur PC, consoles Xbox, Nintendo Switch ainsi qu'iOS et Android. Gageons que de nouvelles campagnes de gratuité, comme pour Football Manager 2020 sur Steam, pour une durée limitée, au printemps et en septembre dernier, pour toujours, sur l'Epic Games Store, pourront faire encore croître les statistiques.