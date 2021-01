Wild Rift : La Bêta accueille 5 nouveaux champions yordles

La première saison compétitive se lancera dans quelques jours, avec des récompenses qui attendent les joueurs ayant fait leurs parties de placement durant la saison 0.

Alors que la Bêta de League of Legends : Wild Rift vient de se lancer en Europe, Riot Games ne chôme pas et attaque la nouvelle année avec l'introduction de la mise à jour 2.0 pour quelques améliorations d'expérience de jeu, rééquilibrages (qui ne sont pas encore détaillés) et l'arrivée de nouveaux champions.

Ce sont donc les yordles Teemo, Lulu, Tristana, Kennen et Corki qui ont rejoint la Faille aujourd'hui. En plus, de nouvelles mécaniques d'amélioration de l'expérience de jeu ont été ajoutées. Cela inclut une introduction de la recherche de groupes, avec des suggestions de groupes à rejoindre et d'autres ajouts.

Améliorations en vue

Des détails sur l'indicateur de ping, le partage d'informations du jeu sur des réseaux sociaux et de l'affichage des messages système. Le didacticiel, déjà très complet, a été amélioré et une floppée de skins a encore été ajoutée.

Quand un joueur atteindra le niveau 5 de Maîtrise d'un champion, il obtiendra une emote spécial sur le champion en question. La roue d'emotes peut être ouverte en restant appuyé sur le champion joué.

La Bêta de Wild Rift continue donc à battre son plein et s'ouvrira à plus de régions prochainement. Il faudra certainement attendre encore un moment avant de connaître la date de sortie officielle du jeu mobile de Riot Games.