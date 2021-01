Nintendo Switch Online : 7 jours d'essai gratuit proposés

Offre proposée depuis plus de deux ans, et indispensable pour le jeu en multijoueur, l'accès à certaines expériences comme l'excellent Tetris 99, ou même le droit de lancer des jeux NES et Super NES, le Nintendo Switch Online peut être essayé sans rien dépenser.

Jusqu'au 2 février 2021 à 9h00, il est possible de profiter de 7 jours d'essai gratuit de Nintendo Switch Online. L'offre est proposée à toutes et à tous sur cette page, y compris si vous avez déjà bénéficié du même type de "cadeau" auparavant. Connecté avec votre compte My Nintendo, vous devez alors seléctionner l'option "Échanger" pour recevoir un code valable jusqu'au 8 février 2021. Vous n'aurez ensuite qu'à l'entrer ici ou sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Until 01/02, you can grab a #NintendoSwitchOnline 7-day free trial from the #MyNintendo website - even if you've already used a free trial in the past!



Get your free trial: https://t.co/9DjOnej0jE pic.twitter.com/yHlCLJLQrv