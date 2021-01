Crytek (Crysis, Hunt Showdown) travaille sur un nouveau FPS AAA

Les offres d'emplois sont souvent révélatrices et donnent pas mal d'indices sur ce qui se trame dans le monde du jeu vidéo. Cette fois, cela concerne le studio Crytek avec quelques détails sur le prochain projet du studio à la clé.

Comme nous pouvons le voir sur une récente offre d'emploi, Crytek est à la recherche notamment d'un Game Designer pour un jeu AAA FPS non annoncé. Le jeu en question est prévu sur PC et consoles et l'annonce parle également de bac-à-sable.

Suite ou nouveauté ?

Difficile dans ces conditions d'imaginer un simple remaster de Crysis 2 ou 3 et l'annonce ne parle pas non plus de réalité virtuelle ce qui exclut d'office une potentielle suite à Robinson : The Journey. Il pourrait s'agir d'un nouvel épisode de Crysis, d'un remake et pourquoi pas, soyons fous, d'une toute nouvelle propriété intellectuelle.

Pour l'instant Crytek continue de faire vivre l'excellent Hunt Showdown qui est un beau succès et il n'est pas impossible que leur nouveau AAA puisse être lié à cet univers qui laisse pas mal de possibilités. Wait and see.