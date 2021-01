Windows 10 : La refonte visuelle se précise

Comme cela été évoqué sans trop de détails jusqu'à présent, et sans aucune confirmation, Microsoft souhaiterait donner un coup de jeune à son système d'exploitation, Windows 10, déjà âgé de six ans.

Voilà qui n'a pas fini de faire couler de l'encre entre les détracteurs et les partisans d'un renouveau visuel pour Windows 10. Comme cela se murmure depuis plusieurs mois, Microsoft semble déterminé à vouloir modifier son interface Windows 10.

C'est à travers une annonce employeur Microsoft que l'on peut lire que l'entreprise est à la recherche d'un ingénieur logiciel qui travaillera sur l'injection d'un coup de botox virtuel.

Dans cette équipe, vous travaillerez avec nos partenaires clés de la plate-forme, Surface et OEM pour orchestrer et offrir un rajeunissement visuel de l'expérience Windows afin de signaler à nos clients que Windows est de retour et de garantir que Windows est considéré comme le meilleur système d'exploitation pour les clients.

L'ambition est claire et nette. Ce projet, qui serait baptisé en interne Sun Valley, prévoit de changer radicalement le menu Démarrer, l'explorateur de fichier et les différentes applications qui vont avec. On ne sait pas encore si la transition sera douce et progressive ou totalement obligatoire et rapide.

