Monster Hunter Rise : Un événement à suivre en direct ce jeudi 7 janvier

Capcom est bien décidé à démarrer l'année sur les chapeaux de roues. Pas de temps mort pour la société d'Osaka et sa licence la plus juteuse qui va se remettre en selle d'ici quelques jours avec de nouvelles infos.

Ce jeudi 7 janvier 2021 à 15h00 se tiendra un Monster Hunter Digital Event consacré à Monster Hunter Rise. Vous pourrez le suivre ici, en toute décontraction.

Le jeu Switch révélé aux côtés de Monster Hunter Stories 2 en septembre dernier aura droit à un coup de projecteur attendu, d'autant qu'une démo a été promise pour ce merveilleux mois. Et ça tombe bien, puisque Capcom en parle :

Restez à l'écoute pour plus de détails sur la démo de Monster Hunter Rise et découvrez une nouvelle bande-annonce.

Au moins, vous savez à quoi vous attendre. On rappellera que ce nouvel action-RPG fantasy orienté chasse et pêche vous emmènera affronter des dizaines de créatures dans la région du village de Kamura, inspiré du Japon féodal. On nous promet un monde ouvert sans chargements et de nouvelles possibilités grâce notamment aux Filoptères et au Chumsky, un toutou géant qui aura son rôle à jouer en combat.

Monster Hunter Rise est attendu sur Nintendo Switch pour le 26 mars 2021.