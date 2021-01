Steam brise une nouvelle fois son record de fréquentation

Décidément la crise du coronavirus aura eu aussi certains aspects positifs sur le monde du jeu vidéo et notamment sur les plateformes à l'image de Steam, qui tirent paradoxalement (ou pas) largement leur épingle du jeu de cette pandémie.

Les années 2020 et désormais 2021 sont visiblement des années records pour la plateforme de Valve puisque Steam vient de briser un nouveau record avec pas moins de 25 millions de joueurs en simultané et plus précisément... 25 418 674 joueurs. À titre de comparaison c'est plus que le nombre d'habitants en Australie ou au Niger.

Evidemment les différents confinements un peu partout dans le monde y sont pour quelque chose ainsi que le plus grand nombre de personnes en télétravail. C'est un beau succès pour Steam mais aussi et surtout un très beau succès pour le jeu PC qui prend avec le temps une part de plus en plus grandissante sur le marché du jeu vidéo.

D'autant que des pays comme la Chine à très forte population a une jeunesse beaucoup plus tournée sur le PC que la console. Comme c'est le cas aussi en Corée du Sud à l'inverse du Japon. Bref, pour de nombreux acteurs du jeu vidéo, la pandémie "a du bon"...

