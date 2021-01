Dragon Ball Z : Des secrets du premier jeu Super Nintendo révélés 28 ans plus tard

Si vous étiez enfants ou adolescents en France au début des années 90, alors il y a de bonnes chances pour que vous ayez joué à Dragon Ball Z sur Super Nintendo à un moment ou à un autre. Et si les gagabaliens de la première heure pensaient déjà tout savoir sur le jeu, il s'avère que ce dernier contenait encore des éléments bien cachés dans ses fichiers.

"Genki" figure bien connue des fans francophones de Dragon Ball Z présents sur Internet, a récemment mis en ligne une longue vidéo en deux parties dans laquelle il revient en détail sur le premier jeu Dragon Ball Z sorti sur les Super Nintendo françaises, titre également connu sous le nom de Dragon Ball Z Super Butôden au Japon (où il est sorti le 20 mars 1993).

Au cours de cette vidéo, qui a de toute évidence demandé un temps de travail considérable, "Genki" fait des révélations sur des éléments absents du jeu final mais pourtant bien prévus par ses développeurs. En effet, en fouillant dans le code du jeu, a découvert les images destinées (entre autres) à l'écran de sélection des personnages de cinq protagonistes absents du jeu commercialisé. Ces personnages sont :

Cell deuxième forme

C-17

C-19

Gohan normal

Trunks normal

"Genki" a également découvert une image de Kame Sennin/Tortue Géniale de toute évidence destinée à être utilisée lors de séquences de dialogues. Pendant sa fouille archéologique, le vidéaste est également tombé sur des animations et techniques supprimées du Super Butôden final. Pour tout découvrir, nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessus.

Une plongée dans l'âge d'or

Mais là ne sont que quelques éléments parmi ceux évoqués par "Genki" dans sa vidéo. En effet, ce quasi-documentaire de près d'une heure revient sur le contexte de l'annonce du jeu et sa commercialisation quelques mois plus tard au Japon. Il rappelle également où en était le manga et l'anime au Japon ainsi qu'en France quand Super Butôden est sorti dans l'archipel nippon (avec les spoilers que cela impliquait pour les Français qui décidaient d'importer le jeu).

Et c'est loin d'être tout. Il traite également du gameplay du jeu, de sa version française (qui est la seule version localisée du jeu), du merchandising autour du jeu, etc. Si certaines hypothèses soulevées par "Genki" sont sujettes à débat (ce qui a été montré dans la presse japonaise lors de l'annonce du jeu ne représente pas nécessairement l'état d'avancement réel du jeu, les éditeurs faisant souvent de la rétention volontaire d'information), voilà en somme de quoi en apprendre plus sur celui qui reste très populaire parmi les fans de DBZ de longue date et prendre au passage une bonne bouffée de nostalgie. Donc même si les secrets les plus croustillants sont révélés dans la seconde partie de la vidéo, la première partie mérite elle aussi qu'on lui accorde du temps.

Que dites-vous de ces révélations ? Aviez-vous entendu parler de certaines des rumeurs autour du jeu ? Quel souvenir gardez-vous de ce titre et de cette époque ? Videz votre sac dans les commentaires ci-dessous.