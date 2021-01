TEST du Asus Rog Strix Scope RX : L'excellence au bout des doigts grâce à ce nouveau commutateur ?

Un bon commutateur pour un constructeur c'est bien. Mais quand c'est un commutateur maison c'est encore mieux. Ainsi, nous avons eu l'occasion d'avoir entre les mains pendant plusieurs semaines le clavier mécanique Asus Rog Strix Scope RX qui se distingue par rapport à la version classique grâce à une technologie Made in Asus.

Dans un clavier mécanique le commutateur c'est la partie la plus importante et c'est ce qui va vous faire pencher ou préférer pour l'un ou l'autre produit. Certains joueurs préféreront une frappe franche et bruyante, tandis que d'autres préfèreront un peu plus de mollesse et de douceur dans le retour de touche. C'est donc ce sur quoi nous allons insister puisque pour le reste, le clavier reste très proche dans son architecture avec le ASUS Rog Strix scope TKL. Celui-ci est d'ailleurs assez compact avec un gabarit de 440 x 137 x 39 mm pour un poids de 1,07 kg. On retrouve l'élégance du modèle classique avec un design assez sobre en aluminium comme ce que propose ASUS depuis quelque temps maintenant dans cette gamme de produit. Avec un mélange noir et anthracite, seule la compatibilité RVB viendra apporter de la couleur à l'ensemble. Le tout est entièrement configurable via le très complet logiciel ASUS Armoury Crate qu'on ne présente plus ici.

RX Red : La pointe du commutateur ?

Ce modèle avec commutateur RX Red dispose donc d'une durée de vie de 100 millions de frappes selon ASUS. Le point d'activation se situe à 1,5 mm contrairement au MX Red qui est donné à 2 mm. La réponse de frappe est nette, linéaire et sans accroche. Une force initiale de 40 g empêche les frappes accidentelles et va jusqu'à 55 g pour un retour de rebond parfait.

Plaisir d'utilisation immédiat

En bref c'est un vrai plaisir d'utilisation en bureautique comme en jeu. Dans un FPS par exemple ou encore un MOBA qui sont souvent les types de jeu le plus exigeants du coté du clavier, cela devient une véritable arme avec un peu d'expérience. On notera par exemple la présence d'une touche ctrl plus large parfait pour faciliter la tache dans les jeux de tir. Evidemment le modèle RX possède un anti ghosting complet permettant de pouvoir utiliser un maximum de touche en même temps sans aucun soucis, la technologie indispensable pour les joueurs. Finalement la seule chose qui fait défaut c'est la présence de touches multimédia comme une molette de son dont il est très difficile de se passer après y avoir gouté.

Un sans-faute ?

Pour les plus maniaques (ou qui veulent simplement avoir un clavier impeccable), le clavier est certifié IP56 à savoir résistance à la poussière et aux projections d'eau. Cela ne veut pas dire qu'il peut être nettoyé à grande eau dans un lavabo mais vous pouvez utiliser des lingettes désinfectantes humides sans risque pour nettoyer les touches. Et ça c'est très anti-covid friendly en plus d'empêcher la crasse de s'accumuler de mois en mois. On ne le répètera jamais assez, un clavier propre c'est indispensable pour bien travailler et bien jouer.

Ce modèle s'équipe aussi d'un Passthrough USB 2.0 à l'arrière permettant d'y brancher une souris, une mémoire flash ou votre téléphone pour la recharge.

x x x x x EN RÉSUMÉ LE DIGNE SUCESSEUR DU ROG STRIX SCOPE ORIGINAL Au delà de son design éprouvé sobre et élégant, ce clavier a tout ce qu'il faut pour se faire aimer. Notamment ces fameux nouveaux commutateurs RX RED maison de chez Asus. L'expérience est vraiment très agréable et le Rog Strix Score RX se montre à la hauteur pour toutes les utilisations. Difficile dans ces conditions d'y trouver le moindre défaut si ce n'est peut être l'absence d'une molette de son qui se révèle tout de même bien pratique quand on a tendance à switcher entre les logiciels vocaux et les enceintes/écouteurs.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Design sobre et élégant

Des commutateurs de qualité

Une norme IP56

Touche ctrl plus large Pas de molette de son