Cyberpunk 2077 : Jouer en vue à la troisième personne ? Possible grâce à un mod

Cyberpunk 2077, c'est depuis sa sortie une ribambelle de polémiques qui colle à la peau de CD Projekt. Il y a un autre "souci", du moins pour certains joueurs, qui peut être réglé immédiatement.

L'annonce de l'adoption de la vue subjective fixe pour Cyberpunk 2077 n'avait pas enchanté tout le monde. Pour les pratiquants de jeux vidéo souffrant de cinétose, souvent très sensibles à un point de vue façon FPS, cela signifiait une impasse. Et un vrai chagrin pour ceux qui préfèrent voir leur avatar se mouvoir et changer de look en fonction du loot. Même si nous continuerons de la défendre en insistant sur le fait que cette décision apporte beaucoup à l'immersion, vous pouvez maintenant passer outre.

V, j'avais vu !

Un mod pour jouer en vue objective à Cyberpunk 2077 est disponible sur Nexus Mods. Développé par Jelle Baker, ce programme à télécharger nécessite l'installation de Cyber Engine Tweaks, autre mod qui se permet de corriger certains problèmes de performances et de bugs au passage. Une fois les manipulations nécessaires opérées sur votre PC, vous aurez donc le loisir de voir votre V de l'extérieur à tout moment. S'agissant encore d'un work in progress, et le jeu étant définitivement taillé pour être vécu à travers les yeux de son/protagoniste, n'espérez pas que tout fonctionne impeccablement. Mais c'est déjà ça.

Cyberpunk 2077 est disponible officiellement sur PC, Xbox One et Stadia.

