The Binding of Isaac Repentance a une date de sortie sur PC, plus tard sur consoles

The Binding of Isaac : Repentance se montre en vidéo teasing (à peine), pour nous annoncer sa date de sortie sur PC... Car oui, il ne sera pas dispo simultanément sur consoles. Il promet en tout cas des centaines d'heures de jeu supplémentaires, selon son surpuissant développeur.

À voir aussi : TEST de Super Meat Boy Forever : Une suite qui donnerait presque envie de devenir végétarien

Le prochain et dernier DLC de The Binding of Isaac, intitulé fort logiquement The Binding of Isaac : Repentance sera donc lancé sur PC via Steam le 31 mars 2021, a annoncé l'éditeur et développeur Nicalis. La version console suivra à une date ultérieure, mais encore inconnue au Bataillon de Joinville. Et aux autres aussi d'ailleurs.

Voici ce que proposera ce contenu téléchargeable ô combien attendu, via sa page Steam :

Priez pour vous repentir et renaître

Découvrez le classique moderne The Binding of Isaac, comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. C'est un jeu trop gros pour être qualifié de suite : Repentance emmène Isaac vers de nouveaux sommets du Rogue-like, alors que le brave garçon descend dans le sous-sol pour son plus grand défi ! La nouvelle quête d'Isaac le mène dans des endroits inconnus où il n'a jamais été, remplis d'horribles ennemis et boss inédits, de combos d'armes que vous n'avez jamais mariés auparavant et des objets qu'il n'a jamais vus... des terreurs impies de ses rêves les plus fous et de ses pires cauchemars!



Plus grand qu'une suite

The Binding of Isaac : Repentance est si énorme, si nouveau et si riche en fonctionnalités que les mises à jour précédentes ressemblent à des préquelles. Il y a plus de fonctionnalités, d'améliorations et de nouveaux secrets, trop de secrets, que la plupart des jeux les incluraient dans une suite officielle ! Il y a une immense quantité de nouveau contenu à explorer, même si vous êtes à 1.000.000% !

La mise à jour «finale» d'un classique récompensé

The Binding of Isaac: Repentance propose des centaines de nouvelles fonctionnalités et des améliorations du confort de jeu. C'est l'édition ultime du Rogue-like qui a défini le genre, avec plus de 500 HEURES de nouveau gameplay !

Principales caractéristiques

Plus de 130 nouveaux items (plus de 700 articles au total)

Un chemin alternatif complet avec de nouveaux chapitres et un nouveau boss final et une fin

Plus de 100 nouveaux ennemis

Plus de 25 nouveaux Boss

Deux nouveaux personnages jouables

Cinq nouveaux défis

Plus de 100 nouvelles réalisations

Plus de 5.000 nouveaux designs de pièces

Voilà, voilà. Rendez-vous au printemps.